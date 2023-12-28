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GündemSis farı nasıl açılır, sis farı işareti hangisi? Arabada sis lambası işareti
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Sis farı nasıl açılır, sis farı işareti hangisi? Arabada sis lambası işareti

Sis lambası nasıl açılır, sis farı nerede? Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Kazanın yoğun sis nedeniyle olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Söz konusu gelişmenin ardından sis farı ile ilgili aramalar da arttı. İşte Arabada sis lambası işareti ve sis farına dair merak edilenler…

• 28 Aralık 2023 - 09:32 • Son Güncelleme:
• 28 Aralık 2023 - 09:32 • Son Güncelleme:
1Sis farı nasıl açılır, sis farı işareti hangisi Arabada sis lambası işareti

Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza yaptı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaralıların 10 farklı hastanede tedavi altına alındığını ve 7'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Peki, Sis farı nasıl açılır, sis farı işareti hangisi? Arabada sis lambası işareti…

2Sis farı nedir

Sis farı nedir?

Sis farı, araçların ön ve arkalarında ve genelde tampon altlarında bulunan, yağmurlu, karlı yada sisli havalarda aydınlatmaya yarayan sarı renkte farlardır.

3Sis farı nasıl açılır, sis farı işareti hangisi Arabada sis lambası işareti

Sis farları, yere paralel, geniş açılı, kısa mesafeli ve homojen yayılan bir ışık üretir. Yönlenen ışığın alt kısmı aydınlık, üst kısmı karanlık olacak şekilde yatay olarak belirginleştirilmiştir.

4Sis farı nasıl açılır

Sis farı nasıl açılır?

Sis farını açmak için araç içerisinde işaretli kol yada butonlar bulunur. Sis farı kolu yada düğmeleri genelde direksiyonun sol tarafına konumlandırılırlar.

5Sis farı nasıl açılır, sis farı işareti hangisi Arabada sis lambası işareti

Bu kol ya da düğmelerde ön ve ara sis farları açılıp kapatılabilmektedir. Sola dönük sarı renkte far işaretinin önünde bulunan üç yatay çizgiyi dikey kesen oval bir çizgi ön sis farının açık olduğu anlamına gelir. Aynı işaretin mavi renkli ve sağa dönük olanı ise arka sis farının açık olduğunu gösterir.

6Sis farı nasıl açılır, sis farı işareti hangisi Arabada sis lambası işareti

Sis farları, yağmurlu, karlı yada sisli havalarda görüş alanı 10 metrenin altına düşerse kullanılmalıdır. Sis farları 5 metreye kadar net bir görüş sağlar.

7Sis farı nasıl açılır, sis farı işareti hangisi Arabada sis lambası işareti

Karayolları Trafik Kanunu’nun 64/1 maddesine göre gündüz yada gece sis farlarını; sisli, karlı yada sağanak yağmurlu havalar dışında yakmak yasaktır.