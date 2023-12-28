Sis farı nasıl açılır, sis farı işareti hangisi? Arabada sis lambası işareti
Sis lambası nasıl açılır, sis farı nerede? Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Kazanın yoğun sis nedeniyle olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Söz konusu gelişmenin ardından sis farı ile ilgili aramalar da arttı. İşte Arabada sis lambası işareti ve sis farına dair merak edilenler…
• 28 Aralık 2023 - 09:32 • Son Güncelleme:
• 28 Aralık 2023 - 09:32 • Son Güncelleme: