Sis farı nasıl açılır, sis farı işareti hangisi? Arabada sis lambası işareti

Bu kol ya da düğmelerde ön ve ara sis farları açılıp kapatılabilmektedir. Sola dönük sarı renkte far işaretinin önünde bulunan üç yatay çizgiyi dikey kesen oval bir çizgi ön sis farının açık olduğu anlamına gelir. Aynı işaretin mavi renkli ve sağa dönük olanı ise arka sis farının açık olduğunu gösterir.