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GündemSırrı Süreyya Önder kimdir, nereli? Sırrı Süreyya Önder'in mesleği nedir? Milletvekili Sırrı Süreyya kaç yaşında, hastalığı nedir?
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Sırrı Süreyya Önder kimdir, nereli? Sırrı Süreyya Önder'in mesleği nedir? Milletvekili Sırrı Süreyya kaç yaşında, hastalığı nedir?

Sırrı Süreyya Önder hakkında kapsamlı bilgiler haberimizde. DEM milletvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan 2025 akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Nabzı durmuş halde hastaneye getirilen ve 10 dakika boyunca kalp masajı yapılan Önder ameliyata alındı. Siyaset ve sanat dünyasını derinden etkileyen olay sonrası Sırrı Süreyya Önder kimdir, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, mesleği nedir? İşte detaylar...

• 16 Nisan 2025 - 11:31 • Son Güncelleme:
• 16 Nisan 2025 - 11:31 • Son Güncelleme:
1Sırrı Süreyya Önder kimdir, nereli Sırrı Süreyya Önderin mesleği nedir Milletvekili Sırrı Süreyya kaç yaşında, hastalığı nedir

DEM Parti İstanbul milletvekili ve TBMM grup başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı aort damarında yırtık olması nedeniyle oldu. Dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan ve 12 saat boyunca ameliyatı süren Önder'in son sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

2Sırrı Süreyya Önder kimdir, nereli Sırrı Süreyya Önderin mesleği nedir Milletvekili Sırrı Süreyya kaç yaşında, hastalığı nedir

Hastane yaptığı yazılı açıklamada; "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve Kalp- Akciğer masajı eşliğinde 15.04.2025 saat 22.41 sularında Hastanemiz Acil Ünitesine ulaştırılmıştır. Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren Kalp- Akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip I Aort Disseksiyonu (Kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir. Takiben 23.05' de yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35' de operasyon başlamıştır. Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. Oniki saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

3İMRALI HEYETİNDE YER ALIYORDU

İMRALI HEYETİNDE YER ALIYORDU

Sırrı Süreyya Önder, son olarak İmralı heyetinde yer alıyordu.

4SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder 63 yaşındadır. 7 Temmuz 192 doğumlu olan Sırrı Süreyya Önder'in memleketi Adıyamandır.

5Sırrı Süreyya Önder kimdir, nereli Sırrı Süreyya Önderin mesleği nedir Milletvekili Sırrı Süreyya kaç yaşında, hastalığı nedir

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi. 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi.

6SIRRI SÜREYYA ÖNDERİN MESLEĞİ NEDİR

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN MESLEĞİ NEDİR?

Aktif siyasette yer alan ve halen DEM Parti İstanbul milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder'in mesleği Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığıdır.

7Sırrı Süreyya Önder kimdir, nereli Sırrı Süreyya Önderin mesleği nedir Milletvekili Sırrı Süreyya kaç yaşında, hastalığı nedir

Önder'in son sağlık durumu an itibariyle stabil olup hayati riski devam etmektedir.