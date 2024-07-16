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GündemŞırnak'ta misafirlerin oluşturduğu halay metrelerce uzadı! Düğünde takılan altın ve dövizler ise dudakları uçuklattı
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Şırnak'ta misafirlerin oluşturduğu halay metrelerce uzadı! Düğünde takılan altın ve dövizler ise dudakları uçuklattı

Şınak’ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde Goyan aşiretine mensup Yüksel Encu (27) ile Esra Encu (25) çifti, 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğünde, yüzlerce kişinin oluşturduğu halay zinciri dronla görüntülendi. 350 kilo etli yemeğin ikram edildiği düğünde, takılan takıların değeri herkesi şok etti.

DHA
• 16 Temmuz 2024 - 12:15 • Son Güncelleme:
DHA
• 16 Temmuz 2024 - 12:15 • Son Güncelleme:
1Şırnakta misafirlerin oluşturduğu halay metrelerce uzadı Düğünde takılan altın ve dövizler ise dudakları uçuklattı

Irak sınırındaki Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde Goyan aşiretine mensup Yüksek Encu ile Esra Encu, 2 gün 2 gece süren düğünle evlendi.

2Şırnakta misafirlerin oluşturduğu halay metrelerce uzadı Düğünde takılan altın ve dövizler ise dudakları uçuklattı

Düğüne ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Düğünde davetlilere 350 kilo etli yemek ikram edildi.

3Şırnakta misafirlerin oluşturduğu halay metrelerce uzadı Düğünde takılan altın ve dövizler ise dudakları uçuklattı

Davetliler, yöresel giysileriyle Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde uzun halay zinciri oluşturdu. Halay zinciri dronla görüntülendi. Düğünde çifte 2 milyon lira değerinde altın ve döviz takıldı.

4Şırnakta misafirlerin oluşturduğu halay metrelerce uzadı Düğünde takılan altın ve dövizler ise dudakları uçuklattı

Damat Yüksel Encu, “Düğünümüze katılan bütün eş, dost ve akrabalarımıza teşekkür ederiz. Yaklaşık 5 bin kişi katılım sağladı. Altınlarla birlikte yaklaşık 2 milyon lira takıldı” dedi.

5‘HERKES İŞTİRAK EDER, ESKİDEN GELEN BİR ADETTİR’

‘HERKES İŞTİRAK EDER, ESKİDEN GELEN BİR ADETTİR’

Damadın babası ve aşiret lideri Dırbaz Encu, düğünün çok güzel geçtiğini ve çok kalabalık olduğunu ifade ederek, “Diğer aşiretleri de davet ettik, ileri gelenleri buraya geldiler. Havaların sıcak olmasından dolayı geç başladık düğüne. Yoksa çok daha büyük bir kalabalık olurdu. Gelen herkese teşekkür ederim. Kimi Beytüşşebap’tan, kimi Hakkari tarafından, kimi Uludere’den geldiler. Bizim adetlerimiz belli.

6Şırnakta misafirlerin oluşturduğu halay metrelerce uzadı Düğünde takılan altın ve dövizler ise dudakları uçuklattı

Düğün olduğu zaman, herkes o düğüne gider. Eskiden gelen bir adettir, taziye düğün gibi durumlarda herkes iştirak eder.

7Şırnakta misafirlerin oluşturduğu halay metrelerce uzadı Düğünde takılan altın ve dövizler ise dudakları uçuklattı

Düğünlerimiz hemen hemen böyle geçiyor. Bölgede çevremiz çok, kalabalık bir aşiretiz. Kahramanmaraş’tan bile gelen oldu. Böyle bir günde yanımızda olmalarından dolayı çok memnunuz.

8Şırnakta misafirlerin oluşturduğu halay metrelerce uzadı Düğünde takılan altın ve dövizler ise dudakları uçuklattı

Bizi yalnız bırakmadılar. Örf ve adetlerimizi yerine getirdik. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

9Şırnakta misafirlerin oluşturduğu halay metrelerce uzadı Düğünde takılan altın ve dövizler ise dudakları uçuklattı

Damadın ağabeyi Cahfer Encu ise “Goyan aşireti, bölgede tanınmış bir aşirettir, çok kalabalıktır.

10Şırnakta misafirlerin oluşturduğu halay metrelerce uzadı Düğünde takılan altın ve dövizler ise dudakları uçuklattı

Babam aile reisimizdir. Devlet erkanı ve halk arasında tanınan bir insandır. Ondan dolayı çok kalabalık oldu. Gelen herkese teşekkür ediyorum.”

11Şırnakta misafirlerin oluşturduğu halay metrelerce uzadı Düğünde takılan altın ve dövizler ise dudakları uçuklattı