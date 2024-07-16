Şırnak'ta misafirlerin oluşturduğu halay metrelerce uzadı! Düğünde takılan altın ve dövizler ise dudakları uçuklattı

‘HERKES İŞTİRAK EDER, ESKİDEN GELEN BİR ADETTİR’

Damadın babası ve aşiret lideri Dırbaz Encu, düğünün çok güzel geçtiğini ve çok kalabalık olduğunu ifade ederek, “Diğer aşiretleri de davet ettik, ileri gelenleri buraya geldiler. Havaların sıcak olmasından dolayı geç başladık düğüne. Yoksa çok daha büyük bir kalabalık olurdu. Gelen herkese teşekkür ederim. Kimi Beytüşşebap’tan, kimi Hakkari tarafından, kimi Uludere’den geldiler. Bizim adetlerimiz belli.