Şırnak'ta misafirlerin oluşturduğu halay metrelerce uzadı! Düğünde takılan altın ve dövizler ise dudakları uçuklattı
Şınak’ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde Goyan aşiretine mensup Yüksel Encu (27) ile Esra Encu (25) çifti, 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğünde, yüzlerce kişinin oluşturduğu halay zinciri dronla görüntülendi. 350 kilo etli yemeğin ikram edildiği düğünde, takılan takıların değeri herkesi şok etti.
DHA
• 16 Temmuz 2024 - 12:15 • Son Güncelleme:
DHA
• 16 Temmuz 2024 - 12:15 • Son Güncelleme: