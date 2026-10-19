Şırnak'ta kayıp genci aramak için yapay zekâ destekli dron kullanıldı! Mağarada bulundu

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Edinilen bilgilere göre, 19 Ekim 2026 tarihinde saat 01.19’da Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden AFAD’a ulaşan ihbarda, 20 yaşındaki işitme engelli bir vatandaşın kayıp olduğu bildirildi. İhbarın ardından vakit kaybetmeden harekete geçen AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına 1 araç ve 4 personelle katılan AFAD ekipleri, bölgeye termal kameralı ve yapay zeka destekli dron da sevk etti.