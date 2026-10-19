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Şırnak'ta kayıp genci aramak için yapay zekâ destekli dron kullanıldı! Mağarada bulundu

19.10.2026 - 15:37Güncellenme Tarihi:

Şırnak’ta kayıp olduğu bildirilen 20 yaşındaki işitme engelli genç, AFAD ve jandarma ekiplerinin gece boyunca sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu sabah saatlerinde bir mağarada sağ olarak bulundu. Termal kameralı ve yapay zeka destekli dronun da kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında ekipler, saatler süren aramanın ardından kayıp vatandaşa ulaştı.

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1Şırnak'ta kayıp genci aramak için yapay zekâ destekli dron kullanıldı! Mağarada bulundu

Edinilen bilgilere göre, 19 Ekim 2026 tarihinde saat 01.19’da Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden AFAD’a ulaşan ihbarda, 20 yaşındaki işitme engelli bir vatandaşın kayıp olduğu bildirildi. İhbarın ardından vakit kaybetmeden harekete geçen AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına 1 araç ve 4 personelle katılan AFAD ekipleri, bölgeye termal kameralı ve yapay zeka destekli dron da sevk etti.

2Şırnak'ta kayıp genci aramak için yapay zekâ destekli dron kullanıldı! Mağarada bulundu

Jandarma ekiplerinin de katılımıyla bölgede koordineli arama kurtarma faaliyeti yürütüldü. Ekipler, gece boyunca araziyi yaya olarak tararken havadan da dron desteğiyle arama yaptı. Zorlu koşullarda sürdürülen çalışmalarda kayıp vatandaşın bulunması için bölge detaylı şekilde kontrol edildi. Saatler süren arama kurtarma çalışmaları, sabah saatlerinde sevindirici sonuç verdi.

3Şırnak'ta kayıp genci aramak için yapay zekâ destekli dron kullanıldı! Mağarada bulundu

Kayıp vatandaş, bu sabah sabahı saat 07.57’de bir mağarada sağ olarak bulundu. Bulunmasının ardından gerekli işlemlerin yapılması ve sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla vatandaş, jandarma ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

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