Şırnak'ta 'Anadolu Opera ve Bale Festivali' düzenlenecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından 23 ilde gerçekleştirilecek '1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali' 7 Aralık'ta Şırnak'ta başlayacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, "Bu festival ile Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu evrensel sanatlarla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.
Aybala MELEK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)
• 18 Kasım 2024 - 14:16 • Son Güncelleme:
Aybala MELEK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)
• 18 Kasım 2024 - 14:16 • Son Güncelleme: