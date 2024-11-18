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Şırnak'ta 'Anadolu Opera ve Bale Festivali' düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi tarafından 23 ilde gerçekleştirilecek '1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali' 7 Aralık'ta Şırnak'ta başlayacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, "Bu festival ile Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu evrensel sanatlarla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Aybala MELEK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)
• 18 Kasım 2024 - 14:16 • Son Güncelleme:
Aybala MELEK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)
• 18 Kasım 2024 - 14:16 • Son Güncelleme:
1Şırnakta Anadolu Opera ve Bale Festivali düzenlenecek