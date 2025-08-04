Şırnak'ta 1200 çocuk sporla buluştu! Yüzde 80'i kızlardan oluşuyor

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Fabrika Voleybol Okulu İdari Antrenörü Yüksel Bayar, kentteki 3 ayrı merkezde haftanın her günü farklı ilçelerde eğitim verildiğini belirterek, “Şırnak Merkez, Şenoba beldesi ve en son Beytüşşebap ilçemizde de açılan okulun idari antrenörüyüm. 2022 yılında Şırnak merkezi, ardından Şenoba'da ve 1 ay önce de Beytüşşebap’ta açılan okullarımızda yüzde 80'i kız öğrenci olmak üzere eğitimlerimize devam etmekteyiz. Özellikle Şırnak merkezde sayımız şu ana kadar 600'e yaklaşmış bulunmakta. 6 antrenörle çalışmaktayız. Özellikle Şırnak Merkezi öğrenci sayımızın çok fazla olmasından dolayı voleybola ilginin giderek arttığını, öğrencilerimizin hareket kabiliyetini ve sosyokültürel yapısını geliştirdiği, sosyalleştiklerini ve toplumda kendilerini ifade edebilme potansiyeline eriştiklerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bizi uğurda en çok mutlu eden şeylerden biri de öğrencilerimizin TVF Spor Lisesi'nde sınavlara girip kazanmış olmaları, birçok kulübe gidip orada mücadele etmeleri, ülkemizin en üst kulüplerinde sporcu seçmelerine gidip seçildikleri ve takımlarda mücadele ettikleridir. Mezunlardan oluşan Kadınlar 2’nci Lig Profesyonel Ligde mücadele eden bir kadın voleybol takımımız da var. Sayımız her geçen gün daha da artıyor” dedi.