Şırnak yeni Çukurova olacak! Bir ilk gerçekleşti, 100 dönümle başladı, istihdam yarattı

3

Elde edilen altyapı malzemelerini Cizre'de bulunan plent istasyonumuzda sıcak asfalt olarak bilinen karışımı elde ettiklerini ifade eden Çiçek, "Tamamen kendi makinelerimiz ve kendi iş makinelerimizle Şırnak içerisinde tüm yol ağlarımızda bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. 2025 yılı içerisinde 55 kilometrelik bir yol sıcak asfalt çalışmamız devam ediyor. 2026 yılı içerisinde de 50 kilometrelik bir yol daha yapacağız. 2026 yılı içerisinde bununla birlikte 170 bin metrekarelik parke taşı çalışmalarımız da aynı zamanda devam ediyor. Dolayısıyla Şırnak'ımızın tüm yollarını tüm köy ve mezra yollarını, Vatandaşlarımızın kullanabileceği tüm yolları güvenli ve konforlu hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. GAP Bölgede kalkınma idaresi işbirliği içerisinde yine bölgemizde çok fazla arazi üzerinde yaylalarda bazalt taşları mevcut. Dolayısıyla bunları hem ekonomiye kazandırmak, hem yol altyapısında kullanılmak üzere, bunları topluyoruz ve burada kırma eleme tesisimizde alt yapı malzemesi haline getiriyoruz. Sıcak karışımın içerisine koyuyoruz. Dolayısıyla düşük faaliyetlerle çok yüksek verimli işler yapmaya çalışıyoruz. Yollar yapmaya çalışıyoruz ve büyük bir hızla büyük bir süratle işlerimizi tamamlıyoruz. Çalışmalarımızda bize desteklerini sunan bakanlıklarımıza, Valimiz Birol Ekici'ye Milletvekili Aslan Tatar'a ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka'ya teşekkür ederiz" dedi.