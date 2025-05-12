Sır gibi saklanıyordu! Gün yüzüne çıktı: Fatih Sultan Mehmet'in ressamının mezarı bakın nerede bulundu

Sinan Bey'in son derece süslü bir mezar taşı olduğuna dikkati çeken Öcalan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mezar taşında 'Sahibü'l-kabr/El merhum/El mağfur/Es said/Eş şehid/El-muhtac ila-rahmetillahi teala/Nakkaş-ı Sultan' yani sultanların nakkaşı 'Sinan' veya 'Mehmet Sinan Bey' yazıyor. Burada bir tereddüdümüz var. Yazı, çok girift. 'İbn Saati Nurullah.' Babasının adı Nurullah olabilir. Farklı okuyanlar var ama ben böyle okudum. Dolayısıyla sultanların nakkaşı olduğu, adının Mehmet Sinan olduğu görüyoruz. Babasının adı Nurullah. Arka tarafında da 'Sahibü'l-kabr Nakkaş Sinan' yazıyor. Alt tarafında da bir hadis-i şerif var. Mealen 'Müminler ölmezler. Bilakis onlar fani alemden baki aleme göç ederler.' yazar. Taş, şifreli bir şekilde yazılmış, birçok şey gizlenmiş gibi. Bütün bunlar, biraz bilinmezlik oluşturuyor. Bu kadar süslü ve güzel, önemli bir taşı korumak, envanterini çıkararak, araştırmacıların, okuyucuların, meraklıların ilgisine sunmak gerekir."