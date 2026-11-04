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Sinop'ta su ürünleri üreticilerine destek! Başvurular için son tarih açıklandı

04.11.2026 - 12:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sinop'ta su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere yönelik 2026 yılı destekleme başvuruları başladı. Başvurular için son tarih 18 Aralık 2026 olarak açıklanırken, üreticilerin işlemlerini bağlı bulundukları İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapmaları gerekiyor. İşte detaylar...

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1Sinop'ta su ürünleri üreticilerine destek! Başvurular için son tarih açıklandı

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı su ürünleri yetiştiriciliği destekleme başvurularının başladığını duyurdu. Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere yönelik destekleme başvurularının 2 Kasım 2026 itibarıyla resmi olarak başladığı bildirildi.

2Sinop'ta su ürünleri üreticilerine destek! Başvurular için son tarih açıklandı

Başvuru sürecine ilişkin takvimin ayrıntılarına yer verilen duyuruda, son başvuru tarihinin 18 Aralık 2026 mesai bitimi olduğu aktarıldı. Yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları adına başvurularını belirtilen süre içerisinde bağlı bulundukları İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri gerektiği vurgulandı.

3Sinop'ta su ürünleri üreticilerine destek! Başvurular için son tarih açıklandı

Öte yandan, yılın son dönemine ait işlemler için de ek süre tanındığı belirtildi. Açıklamaya göre, Aralık ayına ait satış belgeleri ve hasat tespit tutanaklarının son teslim tarihinin ise 8 Ocak 2027 olarak belirlendiği kaydedildi.

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