Sinop’ta 4 gün sürecek! Çevre illerden de akın akın geldiler: Festival başladı

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Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "3 bin yıllık bir geleneğin 7.'sini yapıyoruz. Bir festival olarak düzenliyoruz. Katılım ise sizlerle birlikte bir renk katılıyor. Turizm bir hikayeyi satma, aktarma becerisidir. Bu kentin de bir hikayesi var. Birden fazla hikayesi var. Bunlardan bir tanesi Lakerda. Dolayısıyla siz elinizdeki bu ham madde işlemeniz gerekli. Bizim 70'li yıllarda ve 80'li yılların ortalarına kadar tuzlu balık olarak yaptığımız, kalın tuzla yaptığımız evlerin bir protein ihtiyacıydı. Bu sene yedincisini yaptığımız giderek üzerine artan, giderek üzerine koyduğumuz bir süreci görüyorum. Daha da büyüyecek. Daha da yukarılara taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise, "Kendimize ait zenginlikleri koruyup geliştirmeliyiz. Dezavantajlı yönlerimizi de bilip kabul ederek o yönde çalışmalar yapmalıyız. Bu konudaki çalışmalarımızı ve gayretimizi sürdürüyoruz. Sinop olarak 2025 yılı itibarıyla toplam ihracatımız 220 milyon dolar. Bunun 110 milyon doları su ürünlerinden elde ediliyor. Yani ihracatımızın yarısını su ürünleri oluşturuyor" diye konuştu.