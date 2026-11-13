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GündemSinop’ta 4 gün sürecek! Çevre illerden de akın akın geldiler: Festival başladı
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Sinop’ta 4 gün sürecek! Çevre illerden de akın akın geldiler: Festival başladı

13.11.2026 - 07:41Güncellenme Tarihi:

Sinop’un 3 bin yıllık gastronomi mirasını yaşatmak amacıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen Lakerda Festivali, düzenlenen törenle kapılarını açtı. 12-15 Kasım tarihleri arasında 4 gün boyunca devam edecek olan organizasyonun ilk gününde, kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda misafir de etkinlik alanına akın etti.

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1Sinop’ta 4 gün sürecek! Çevre illerden de akın akın geldiler: Festival başladı

Sinop'un önemli gastronomi etkinlikleri arasında yer alan 7. Sinop Lakerda Festivali, Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen geniş katılımlı açılış töreniyle başladı. Sinop'un geleneksel lezzetlerinden lakerdayı tanıtmak, kentin gastronomi kültürünü yaşatmak ve turizm potansiyeline katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival, ilk gününde yoğun ilgi gördü. Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş ve şehir dışından gelen misafir katıldı.

2Sinop’ta 4 gün sürecek! Çevre illerden de akın akın geldiler: Festival başladı

Festival öncesi konuşan KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, "Bu uygulanan programdaki temel hedef yerel değerlerin, yöresel ürünlerin ulusalda bilinirliğinin artırılması, bu değerlerin kaybolmadan ekonomik ve sosyal kalkınmada etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Bu kapsamda program devam ederken 2024 yılında Anadolu'dakiler programı Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi tarafından himaye edilmeye başlanmıştır. Programın uluslararası boyutu da bu şekilde güçlendirilmek üzere bir planlama yapılmıştır. Biz de gastronomi tarafında özellikle mutfağın birikimi temasıyla Sinop'ta bu yıl ilk defa böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliğin Sinop'un kültür ve turizm gelişimine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Etkinliğimiz kapsamında çeşitli deneyimler sunulacak. Burada biliyorsunuz Sinop'ta bir denizcilik kültürümüz var. 3 bin yıllık geçmişe sahip. Bu denizcilik kültürünün yansımaları olan deniz bağı, kotra, ağ örücülüğü gibi stantlarımız bulunacak. Buralarda vatandaşlarımıza deneyim imkanı sunacağız. Tabii festivalin ana teması olan Sinop Lakerdasının özel şefler tarafından yorumlanmasını da sağlıyor bu festivalimiz. Buradan ortaya çıkacak deneyimlerin vatandaşlarımız tarafından teveccüh görmesini bekliyoruz" dedi.

3Sinop’ta 4 gün sürecek! Çevre illerden de akın akın geldiler: Festival başladı

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "3 bin yıllık bir geleneğin 7.'sini yapıyoruz. Bir festival olarak düzenliyoruz. Katılım ise sizlerle birlikte bir renk katılıyor. Turizm bir hikayeyi satma, aktarma becerisidir. Bu kentin de bir hikayesi var. Birden fazla hikayesi var. Bunlardan bir tanesi Lakerda. Dolayısıyla siz elinizdeki bu ham madde işlemeniz gerekli. Bizim 70'li yıllarda ve 80'li yılların ortalarına kadar tuzlu balık olarak yaptığımız, kalın tuzla yaptığımız evlerin bir protein ihtiyacıydı. Bu sene yedincisini yaptığımız giderek üzerine artan, giderek üzerine koyduğumuz bir süreci görüyorum. Daha da büyüyecek. Daha da yukarılara taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise, "Kendimize ait zenginlikleri koruyup geliştirmeliyiz. Dezavantajlı yönlerimizi de bilip kabul ederek o yönde çalışmalar yapmalıyız. Bu konudaki çalışmalarımızı ve gayretimizi sürdürüyoruz. Sinop olarak 2025 yılı itibarıyla toplam ihracatımız 220 milyon dolar. Bunun 110 milyon doları su ürünlerinden elde ediliyor. Yani ihracatımızın yarısını su ürünleri oluşturuyor" diye konuştu.

4Sinop’ta 4 gün sürecek! Çevre illerden de akın akın geldiler: Festival başladı

Dört gün boyunca devam edecek organizasyonun, Sinop'un yöresel lezzetlerinin tanıtılmasına, kültürel mirasının yaşatılmasına ve kent turizminin canlandırılmasına katkı sunması bekleniyor.

5Sinop’ta 4 gün sürecek! Çevre illerden de akın akın geldiler: Festival başladı

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