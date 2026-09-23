Sinop'ta 2 bini aşkın yaralı hayvan tedavi edildi: Yaban hayatına umut kapısı oldu!

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"Merkezimize getirilen yaralı hayvanların tedavilerini yapmaktayız. Daha sonra sağlık durumları ve doğal yaşam alanlarına göre doğaya salımlarını gerçekleştirmekteyiz. Açıldığı günden bu yana merkezde 2 binin üzerinde yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvan tedavi edildi. Bu yıl da 369 yaralı ve güçten düşmüş yaban hayvanını tedavi ettik. Bunların arasında geyik, karaca, atmaca, doğan, şahin gibi her türden yaban hayvanı bulunuyor. Tedavi süreçleri tamamlanan hayvanlarımız eğer doğaya salınabilecek duruma geldilerse onları yeniden doğayla buluşturuyoruz. Bu manada merkezimiz, doğal yaşamın sürdürülebilirliğine önemli katkı sunuyor."