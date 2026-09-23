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GündemSinop'ta 2 bini aşkın yaralı hayvan tedavi edildi: Yaban hayatına umut kapısı oldu!
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Sinop'ta 2 bini aşkın yaralı hayvan tedavi edildi: Yaban hayatına umut kapısı oldu!

23.09.2026 - 16:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Türkiye'nin bu alandaki öncü merkezlerinden biri olan Sinop'taki Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, açıldığı günden bu yana yaralı ve yardıma muhtaç 2 bini aşkın yaban hayvanını hayata döndürdü. Modern donanımıyla dikkat çeken merkez, doğanın dengesini korumak için aralıksız çalışıyor.

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1Sinop'ta 2 bini aşkın yaralı hayvan tedavi edildi: Yaban hayatına umut kapısı oldu!

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Sinop'ta 2018 yılında hizmete açılan Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar 2 bini aşkın yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanı tedavi edildi.

2Sinop'ta 2 bini aşkın yaralı hayvan tedavi edildi: Yaban hayatına umut kapısı oldu!

Türkiye'de bu alanda hizmet veren 5 merkezden biri olan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, barındırdığı ameliyathane, radyoloji ve yoğun bakım üniteleriyle yaban hayvanlarına hizmet sunmaya devam ediyor.

3Sinop'ta 2 bini aşkın yaralı hayvan tedavi edildi: Yaban hayatına umut kapısı oldu!

Bir veteriner hekim ve 2 idari personelin görev yaptığı merkezde tedavi süreçleri tamamlanan geyik, ceylan, kartal ve baykuş gibi yaban hayvanları yeniden doğayla buluşturuluyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, AA muhabirine, bakanlık bünyesinde hizmet veren merkezde bugüne kadar binlerce farklı türden yaban hayvanına tedavi imkanı sunulduğunu söyledi.

4Sinop'ta 2 bini aşkın yaralı hayvan tedavi edildi: Yaban hayatına umut kapısı oldu!

Merkezin bölgede doğal yaşamın korunmasında önemli bir işlev gördüğünü anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

5Sinop'ta 2 bini aşkın yaralı hayvan tedavi edildi: Yaban hayatına umut kapısı oldu!

"Merkezimize getirilen yaralı hayvanların tedavilerini yapmaktayız. Daha sonra sağlık durumları ve doğal yaşam alanlarına göre doğaya salımlarını gerçekleştirmekteyiz. Açıldığı günden bu yana merkezde 2 binin üzerinde yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvan tedavi edildi. Bu yıl da 369 yaralı ve güçten düşmüş yaban hayvanını tedavi ettik. Bunların arasında geyik, karaca, atmaca, doğan, şahin gibi her türden yaban hayvanı bulunuyor. Tedavi süreçleri tamamlanan hayvanlarımız eğer doğaya salınabilecek duruma geldilerse onları yeniden doğayla buluşturuyoruz. Bu manada merkezimiz, doğal yaşamın sürdürülebilirliğine önemli katkı sunuyor."

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