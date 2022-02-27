Sinem Umaş yeni imajıyla herkesi şaşırttı!
'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan, Semra kaynana ile ettiği kavgalarla hafızalara kazınan Sinem Umaş, yeni imajıyla şaşırttı. Umaş'ı görenler, "Bambaşka biri olmuş" yorumlarında bulundu.
Semra kaynana ile ettiği kavgalarla 2004 yılında Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasına damga vuran Sinem Umaş, son haliyle görenleri şaşırttı.
Umaş'ın videosunu izleyen Mengüç, sosyal medya hesabından isyan etmiş, "Bugüne kadar kimse ile polemik yapmadım fakat benim adabıma ile sanatıma benim roman oluşuma tabiri caizse çingene oluşuma kimse laf edemez. Bu ırk ayrımıdır, unutma ki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır. Albüm çıkaracaksan sana şarkı veririm adına 'çingenelere kurban olasın' diye" demişti.
"BU NASIL BİR ÖN YARGI?"
Daha sonra yeni bir açıklama yapan Tarık Mengüç, "Siyahi insanlara karşı ırkçılık söylemi olduğunda ayağa kalkan halkın, kendi milletinin kültürünü ötekileştirdiği bir ülke de yaşıyoruz maalesef ki. 'Böyle bir çingenelik olur mu?' nedir ya? Bu nasıl bir itham, bu nasıl bir ön yargı? Dünyaya geldiğim toprakların gerçekten bu zihniyeti., olduğuna inanamıyorum. Hesapta biriz ama birbirimizi 'Kürt, roman, laz, çerkez' diye ayırır olmuşuz. Roman olmak en ufak şeyle bile mutlu olmak. O her zaman yakalamak istediğiniz huzuru bir kıvılcımla bulmak. Biz sizin ön yargıyla baktığınız kültür hiç değildik, olmadık da" diyerek sözlerini noktalamıştı.