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MagazinSinem Umaş yeni imajıyla herkesi şaşırttı!
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• 27 Şubat 2022 - 16:52 • Son Güncelleme:

Sinem Umaş yeni imajıyla herkesi şaşırttı!

'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan, Semra kaynana ile ettiği kavgalarla hafızalara kazınan Sinem Umaş, yeni imajıyla şaşırttı. Umaş'ı görenler, "Bambaşka biri olmuş" yorumlarında bulundu.

• 27 Şubat 2022 - 16:52 • Son Güncelleme:
1Sinem Umaş yeni imajıyla herkesi şaşırttı
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Semra kaynana ile ettiği kavgalarla 2004 yılında Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasına damga vuran Sinem Umaş, son haliyle görenleri şaşırttı.

2TAM NOT ALDI

TAM NOT ALDI

Yeni imajını aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden paylaşan fenomen isim, takipçilerinden tam not almayı başardı.

3Sinem Umaş yeni imajıyla herkesi şaşırttı

Sosyal medya kullanıcıları, yaptırdığı estetiklerin yanında diyet de yaparak kilo kaybeden 38 yaşındaki Umaş'a, "Bambaşka biri olmuşsun" gibi yorumlarda bulundu.

4Sinem Umaş yeni imajıyla herkesi şaşırttı

Eski gelin adayı, fiziksel değişiminin dışında kendini sokak hayvanlarına adamasıyla ve yaptığı yardımlarla da sık sık gündeme geliyor.

5ÇİNGENELER GİBİ OLDUM

"ÇİNGENELER GİBİ OLDUM"

Öte yandan Umaş, geçtiğimiz aylarda kullandığı ürün nedeniyle saçı turuncu olduğu için pişmanlığını dile getirdiği videoda, "Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum" ifadelerini kullanmıştı.

6Sinem Umaş yeni imajıyla herkesi şaşırttı

Umaş'ın videosunu izleyen Mengüç, sosyal medya hesabından isyan etmiş, "Bugüne kadar kimse ile polemik yapmadım fakat benim adabıma ile sanatıma benim roman oluşuma tabiri caizse çingene oluşuma kimse laf edemez. Bu ırk ayrımıdır, unutma ki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır. Albüm çıkaracaksan sana şarkı veririm adına 'çingenelere kurban olasın' diye" demişti.

7Sinem Umaş yeni imajıyla herkesi şaşırttı

37 yaşındaki Umaş ise Mengüç'e, "E abiciğim senin saçın turuncu değil miydi? E benim de kafam turuncu oldu neyin duyarı bu?" diyerek, karşılık vermişti.

8BU NASIL BİR ÖN YARGI

"BU NASIL BİR ÖN YARGI?"

Daha sonra yeni bir açıklama yapan Tarık Mengüç, "Siyahi insanlara karşı ırkçılık söylemi olduğunda ayağa kalkan halkın, kendi milletinin kültürünü ötekileştirdiği bir ülke de yaşıyoruz maalesef ki. 'Böyle bir çingenelik olur mu?' nedir ya? Bu nasıl bir itham, bu nasıl bir ön yargı? Dünyaya geldiğim toprakların gerçekten bu zihniyeti., olduğuna inanamıyorum. Hesapta biriz ama birbirimizi 'Kürt, roman, laz, çerkez' diye ayırır olmuşuz. Roman olmak en ufak şeyle bile mutlu olmak. O her zaman yakalamak istediğiniz huzuru bir kıvılcımla bulmak. Biz sizin ön yargıyla baktığınız kültür hiç değildik, olmadık da" diyerek sözlerini noktalamıştı.

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