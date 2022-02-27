Sinem Umaş yeni imajıyla herkesi şaşırttı!

"BU NASIL BİR ÖN YARGI?"

Daha sonra yeni bir açıklama yapan Tarık Mengüç, "Siyahi insanlara karşı ırkçılık söylemi olduğunda ayağa kalkan halkın, kendi milletinin kültürünü ötekileştirdiği bir ülke de yaşıyoruz maalesef ki. 'Böyle bir çingenelik olur mu?' nedir ya? Bu nasıl bir itham, bu nasıl bir ön yargı? Dünyaya geldiğim toprakların gerçekten bu zihniyeti., olduğuna inanamıyorum. Hesapta biriz ama birbirimizi 'Kürt, roman, laz, çerkez' diye ayırır olmuşuz. Roman olmak en ufak şeyle bile mutlu olmak. O her zaman yakalamak istediğiniz huzuru bir kıvılcımla bulmak. Biz sizin ön yargıyla baktığınız kültür hiç değildik, olmadık da" diyerek sözlerini noktalamıştı.