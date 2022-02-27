Sinan Engin canlı yayında konuştu Fatih Terim'e gelen flaş teklifi duyurdu
Beyaz TV yorumcularından Sinan Engin'in canlı yayında Fatih Terim'le görüşmesi bir hayli dikkat çekti. Engin'in Terim'e yapılan teklifi açıklaması da bomba etkisi yarattı.
Ligin son sırasından aldığı Kasımpaşa’yı düşme hattından uzaklaştıran Sami Uğurlu yarınki maç için de iddialı. 9 maçta üst üste 5 kez kazanıp 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sami Hoca Kasımpaşa’ya ‘Uğurlu’ geldi.
Kasımpaşa’nın sürpriz bir kararla teknik direktör koltuğuna oturttuğu 43 yaşındaki Sami Uğurlu, Fenerbahçe maçı öncesinde Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Göreve kendisini çok hazır hissettiğini, Kasımpaşa’da uzun dönem çalıştıktan sonra hedefinin bir Bundesliga takımının başına geçmek oradan da herkesin hayali olan Premier Ligde teknik adamlık yapmak olduğunu belirten Sami Uğurlu Pazartesi akşamı konuk edecekleri Fenerbahçe’ye de bir sürpriz hazırladığını belirterek şunları söyledi:
Arda Güler çok iyi çok yetenekli bir oyuncu, kendine inancı yüksek, özgüveni sağlam bir oyuncu. Süre aldıkça üzerine koya koya çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Yani her ne olursa olsun, kim oynarsa oynasın Fenerbahçe sahaya çıktığı zaman iyi bir kadroyla karşımızda olacaktır. Buna hazırız. Fenerbahçe’ye büyük saygı duyuyoruz.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun çok iyi bir birikime sahip olduğunu belirten sami Uğurlu “Kesinlikle yeni Fatih Terim olabilir. Futbol oynadığında belki çok insan onu agresif buldu öyle tanıdı ama teknik direktörlük hayatında daha olgun, daha doğru hareket eden, doğru işler yapan kaliteli bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Kendisini çok daha fazla geliştirebileceğini her gün üzerine koyacağını net olarak ortaya koyuyor” diye konuştu.
“Emre Belözoğlu, Önder Karaveli, Ömer Erdoğan, İlhan Palut, Volkan Demirel, Farioli, El Maestro, Montella gibi genç ve yeni isimler lige ağırlığını koydu. Genç teknik adamlara inanıp güvenip, görev verenler karşılığını aldı. Ligin seyir zevki düşmedi. Kalite farkları azaldı. Herkesin herkesi yenebiliyor. Bir Göztepe -G.Saray, Trabzon-Kasımpaşa, Trabzon-Kayseri maçları çok zevkliydi. Reytingi yüksek takımlar altta kaldı. Trabzon arayı çok açtı diye öyle görülüyor.”
Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Beyaz Futbol isimli programda, Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan teknik direktör Fatih Terim'in yeni adresi hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.