Sinan Engin canlı yayında konuştu Fatih Terim'e gelen flaş teklifi duyurdu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun çok iyi bir birikime sahip olduğunu belirten sami Uğurlu “Kesinlikle yeni Fatih Terim olabilir. Futbol oynadığında belki çok insan onu agresif buldu öyle tanıdı ama teknik direktörlük hayatında daha olgun, daha doğru hareket eden, doğru işler yapan kaliteli bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Kendisini çok daha fazla geliştirebileceğini her gün üzerine koyacağını net olarak ortaya koyuyor” diye konuştu.