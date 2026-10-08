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GündemSilopi’nin çehresi değişecek: Ağaçlandırma için ilk adım atıldı
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Silopi’nin çehresi değişecek: Ağaçlandırma için ilk adım atıldı

08.10.2026 - 12:23Güncellenme Tarihi:

Şırnak’ın Silopi ilçesinde daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefiyle hayata geçirilmesi planlanan "Yeşil Silopi Projesi" kapsamında ağaçlandırma yapılacak alanda inceleme gerçekleştirildi.

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1Silopi’nin çehresi değişecek: Ağaçlandırma için ilk adım atıldı

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Karşıyaka Mahallesi’nde ağaçlandırılması planlanan alanda incelemelerde bulunarak yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

2Silopi’nin çehresi değişecek: Ağaçlandırma için ilk adım atıldı

Gerçekleştirilen incelemelerde, alanın ağaçlandırılması, yeşil alanların artırılması ve bölgenin daha estetik ve yaşanabilir hale getirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Yeşil Silopi Projesi" kapsamında çalışmaların sürdürüleceği belirtilerek, ilçenin yeşil dokusunun güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

3Silopi’nin çehresi değişecek: Ağaçlandırma için ilk adım atıldı

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Karşıyaka Mahallesi başta olmak üzere Silopi’de yeşil alanların artırılması ve kent yaşamına yeni nefes alanları kazandırılması amaçlanıyor.

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