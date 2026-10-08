Silopi’nin çehresi değişecek: Ağaçlandırma için ilk adım atıldı

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Gerçekleştirilen incelemelerde, alanın ağaçlandırılması, yeşil alanların artırılması ve bölgenin daha estetik ve yaşanabilir hale getirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Yeşil Silopi Projesi" kapsamında çalışmaların sürdürüleceği belirtilerek, ilçenin yeşil dokusunun güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.