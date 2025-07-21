Siirt Tillo'da nöbet başladı! Sadece mezarlıkta yetişiyor; koparmanın cezası yarım milyon TL

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Fidan, bu nedenle bitkinin gen merkezinin Türkiye olduğunu değerlendirdiklerini dile getirerek, "Bunlara baktığımızda yeryüzünde en fazla endemik türün bulunduğu bölge olarak Türkiye'yi görüyoruz. Bu bitkinin bazı türleri tıbbi aromatik bitki alanında, bazıları süs bitkisi olarak kullanılmaktadır.