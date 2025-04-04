Sıcaklıklar düşüyor gök gürültü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji 38 ili sel, sis ve toz taşınımına karşı uyardı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışı yağmurlu



KARS 0°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu



MALATYA 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



VAN 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı