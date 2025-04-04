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GündemSıcaklıklar düşüyor gök gürültü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji 38 ili sel, sis ve toz taşınımına karşı uyardı
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Sıcaklıklar düşüyor gök gürültü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji 38 ili sel, sis ve toz taşınımına karşı uyardı

Son dakika haberine göre yurdun büyük kısmı sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya’nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

• 04 Nisan 2025 - 19:09 • Son Güncelleme:
• 04 Nisan 2025 - 19:09 • Son Güncelleme:
1Sıcaklıklar düşüyor gök gürültü sağanak yağışlar geliyor Meteoroloji 38 ili sel, sis ve toz taşınımına karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun geniş kesimi için sağanak tahmininde bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta boyunca birçok il yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.

2SICAKLIK 8 DERECE DÜŞECEK

SICAKLIK 8 DERECE DÜŞECEK

Yapılan uzun vadeli tahminlere göre İstanbul'da yarın başlaması beklenen sağanağın 11 Nisan Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Megakentte pazar günü 18 dereceye ulaşan sıcaklığın salı günü 10 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

3HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

4RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya’nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6TOZ TAŞINIMI UYARISI:

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere Avrupa yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

8EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu ile Hatay kıyıları, Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 19°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 19°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 13°C, 18°CÇok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 4°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 6°C, 15°CÇok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK 6°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 8°C, 14°CÇok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 13°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışı yağmurlu

KARS 0°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

MALATYA 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 10°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı