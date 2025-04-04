Sıcaklıklar düşüyor gök gürültü sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji 38 ili sel, sis ve toz taşınımına karşı uyardı
Son dakika haberine göre yurdun büyük kısmı sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya’nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
• 04 Nisan 2025 - 19:09 • Son Güncelleme:
• 04 Nisan 2025 - 19:09 • Son Güncelleme: