Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek lapa lapa kar yağışı gelecek! Meteoroloji illeri uyardı: Dondurucu soğuklar 1 hafta sürecek

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



ÇANAKKALE 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu



EDİRNE 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı