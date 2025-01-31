Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek lapa lapa kar yağışı gelecek! Meteoroloji illeri uyardı: Dondurucu soğuklar 1 hafta sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması beklenirken AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı geldi. İstanbul'a yılın ilk karının ne zaman yağacağı belli oldu.
• 31 Ocak 2025 - 19:00 • Son Güncelleme:
• 31 Ocak 2025 - 19:00 • Son Güncelleme: