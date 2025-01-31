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GündemSıcaklıklar 12 derece birden düşecek lapa lapa kar yağışı gelecek! Meteoroloji illeri uyardı: Dondurucu soğuklar 1 hafta sürecek
HaberlerGündem Haberleri Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek lapa lapa kar yağışı gelecek! Meteoroloji illeri uyardı: Dondurucu soğuklar 1 hafta sürecek

Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek lapa lapa kar yağışı gelecek! Meteoroloji illeri uyardı: Dondurucu soğuklar 1 hafta sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması beklenirken AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı geldi. İstanbul'a yılın ilk karının ne zaman yağacağı belli oldu.

• 31 Ocak 2025 - 19:00 • Son Güncelleme:
• 31 Ocak 2025 - 19:00 • Son Güncelleme:
1SICAKLIKLAR 6 İLA 12 DERECE DÜŞECEK

SICAKLIKLAR 6 İLA 12 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması bekleniyor. Ülke genelinde önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

2Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek lapa lapa kar yağışı gelecek Meteoroloji illeri uyardı: Dondurucu soğuklar 1 hafta sürecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

3SOĞUK HAVA 1 HAFTA ETKİLİ OLACAK

SOĞUK HAVA 1 HAFTA ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca aynı tarihlerde ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

4BUZLANMA UYARISI

BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji’nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarının takip edilmesi tavsiye edildi.

5İSTANBUL İÇİN TARİH NETLEŞTİ: KAR GELİYOR

İSTANBUL İÇİN TARİH NETLEŞTİ: KAR GELİYOR

Öte yandan Şubat ayına girilmesiyle birlikte kış koşulları yeniden kendini hissettirecek. İstanbul yeni haftayla birlikte soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek ve sıcaklıklar hızla düşecek. Meteoroloji'nin hava durumu haritasına göre 5-6 Şubat arasında İstanbul için kar alarmı verildi. Pazartesi günü Trakya'da başlayan kar yağışının Salı gününden itibaren İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

6AKOM:SİBİRYA SOĞUKLARI

AKOM:SİBİRYA SOĞUKLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkez (AKOM), İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi.

7Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek lapa lapa kar yağışı gelecek Meteoroloji illeri uyardı: Dondurucu soğuklar 1 hafta sürecek

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da Salı gün boyunca sıcaklıkların hızla düşeceği, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir."

8HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

9RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

10SİS UYARISI:

SİS UYARISI:

Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

12MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

13EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA 0°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

14AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

HATAY 5°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

15İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

16BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU -3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

17ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 2°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

18DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -15°C, -2°CParçalı ve az bulutlu

KARS -17°C, 3°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA -4°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, 4°CParçalı ve az bulutlu

19GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°CParçalı ve az bulutlu