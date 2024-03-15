Sıcak hava gidiyor kar yağışları geliyor! Meteoroloji'den çığ ve toz aşımı uyarısı
Kar yağışları doğu illerinde hayatı olumsuz etkilerken İstanbul bahar havasını yaşıyor. Beklenen kar yağışının İstanbul'da mart ayında yaşanması bekleniyor. Meteoroloji yeni uyarısında illeri tek tek açıkladı. MGM İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarıda bulundu. Kar ve yağmur alarmı verildi. Öte yandan MGM tarafından yapılan son dakika açıklamasında vatandaşlar toz taşınımı uyarısında bulundu. Yağışın en yoğun olacağı iller ve saatler açıklandı. İşte il il son dakika hava tahmin raporu...
• 15 Mart 2024 - 19:09 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2024 - 19:09 • Son Güncelleme: