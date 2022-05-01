Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Yeni pozları kafa karıştırdı...

"O BENİM ARKADAŞIM"

2020 yılında Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığı iddia edilen Subaşı o dönem şu açıklamayı yapmıştı: "Daha ne kadar saçmalayacaksınız acaba. Mehmet benim 15 senelik arkadaşım, abimdir. Bunu herkes bilir. Ne saçma haberler yapıyorsunuz yahu. Bari bir doğrusunu sorun araştırın sonra atın ortaya.