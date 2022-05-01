Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Yeni pozları kafa karıştırdı...
Şeyma Subaşı'nın adı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırmasının ardından Hakan Sabancı ile anılmış, ancak Subaşı iddialar karşısında sessizliğini korumuştu. Kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından Mehmet Germiyanlıgil ile pozunu paylaştı ve kalp emojisi koydu. İşte o fotoğraf...
Geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini sonlandıran Şeyma Subaşı'nın adı bir süredir Hakan Sabancı ile anılıyordu. Birlikte yemeğe çıkan ikili aşk iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.
"O BENİM ARKADAŞIM"
2020 yılında Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığı iddia edilen Subaşı o dönem şu açıklamayı yapmıştı: "Daha ne kadar saçmalayacaksınız acaba. Mehmet benim 15 senelik arkadaşım, abimdir. Bunu herkes bilir. Ne saçma haberler yapıyorsunuz yahu. Bari bir doğrusunu sorun araştırın sonra atın ortaya.
SERENAY'IN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, sosyal medyada Türk ünlüleri yakın takibe aldı. En son "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" paylaşımında bulunan Medoo, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenip yorum yaptı.
MEHMET GERMİYANLIGİL KİMDİR?
Elif Germiyanlıgil ile 2006 yılında boşanan ve bir dönem Derin Mermerci ile adı anılan Mehmet Germiyanlıgil, Tunuslu model Ben Khalifa ile de aşk yaşamıştı. İngiltere'deki Bentley Üniversitesi'nden 1992 yılında mezun olan Mehmet Germiyanlıgil, 2006 yılında kurduğu intenet sitesi ile gündemde yer almıştı.