Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinŞeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Yeni pozları kafa karıştırdı...
HaberlerMagazin Haberleri Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Yeni pozları kafa karıştırdı...
• 01 Mayıs 2022 - 09:16 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil aşk iddiasıyla gündeme gelmişti! Yeni pozları kafa karıştırdı...

Şeyma Subaşı'nın adı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırmasının ardından Hakan Sabancı ile anılmış, ancak Subaşı iddialar karşısında sessizliğini korumuştu. Kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından Mehmet Germiyanlıgil ile pozunu paylaştı ve kalp emojisi koydu. İşte o fotoğraf...

• 01 Mayıs 2022 - 09:16 • Son Güncelleme:
1Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil aşk iddiasıyla gündeme gelmişti Yeni pozları kafa karıştırdı...
ABONE OL

Geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini sonlandıran Şeyma Subaşı'nın adı bir süredir Hakan Sabancı ile anılıyordu. Birlikte yemeğe çıkan ikili aşk iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

2Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil aşk iddiasıyla gündeme gelmişti Yeni pozları kafa karıştırdı...

Şeyma Subaşı'dan sürpriz bir paylaşım geldi. 2020 yılında adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Mehmet Germiyanlıgil (57) ile sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı.

3Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil aşk iddiasıyla gündeme gelmişti Yeni pozları kafa karıştırdı...

Subaşı'nın paylaşımına kalp emojisi eklemesi 'ilan-ı aşk' şeklinde yorumlandı. Germiyanlıgil ve Subaşı cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

4O BENİM ARKADAŞIM

"O BENİM ARKADAŞIM"

2020 yılında Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığı iddia edilen Subaşı o dönem şu açıklamayı yapmıştı: "Daha ne kadar saçmalayacaksınız acaba. Mehmet benim 15 senelik arkadaşım, abimdir. Bunu herkes bilir. Ne saçma haberler yapıyorsunuz yahu. Bari bir doğrusunu sorun araştırın sonra atın ortaya.

5Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil aşk iddiasıyla gündeme gelmişti Yeni pozları kafa karıştırdı...

Her yalan habere cevap mı vereceğiz. (Güzel, kaliteli, renkli Instagram story’lerimin yerine su saçma açıklamayı yapmak zorunda bıraktınız okuyun alın hemen sileceğim. Devam edeceğim renkli storylerimize.)"

6SERENAYIN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

SERENAY'IN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, sosyal medyada Türk ünlüleri yakın takibe aldı. En son "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" paylaşımında bulunan Medoo, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenip yorum yaptı.

7Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil aşk iddiasıyla gündeme gelmişti Yeni pozları kafa karıştırdı...

Sarıkaya'nın 33 hafta önce koyduğu fotoğrafı bulup altına "Harika parça" yazan Meedo sosyal medyada gündem oldu.

8MEHMET GERMİYANLIGİL KİMDİR

MEHMET GERMİYANLIGİL KİMDİR?

Elif Germiyanlıgil ile 2006 yılında boşanan ve bir dönem Derin Mermerci ile adı anılan Mehmet Germiyanlıgil, Tunuslu model Ben Khalifa ile de aşk yaşamıştı. İngiltere'deki Bentley Üniversitesi'nden 1992 yılında mezun olan Mehmet Germiyanlıgil, 2006 yılında kurduğu intenet sitesi ile gündemde yer almıştı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Hande Ünsal ile sevgilisi Serkan Balkan'dan, 'Serdar Ortaç Tribute' albümü açıklaması

Hande Ünsal ile sevgilisi Serkan Balkan'dan, 'Serdar Ortaç Tribute' albümü açıklaması

Ebru Yaşar'dan 'TikTok' açıklaması: Demek ki şarkılarım onlara hitap ediyor

Ebru Yaşar'dan 'TikTok' açıklaması: Demek ki şarkılarım onlara hitap ediyor

Selim Bayraktar: Antalya'ya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim

Selim Bayraktar: Antalya'ya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim

Yüsra Geyik'ten, Hadise'nin sözlerine kahkahalı gönderme! 'Büyük konuşmak istemiyorum'

Yüsra Geyik'ten, Hadise'nin sözlerine kahkahalı gönderme! 'Büyük konuşmak istemiyorum'