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MagazinSeyhan Soylu Yeliz Yeşilmen'in özel hayatını ifşa etti! "Boşanmalarına rağmen birlikte oluyorlar"
HaberlerMagazin Haberleri Seyhan Soylu Yeliz Yeşilmen'in özel hayatını ifşa etti! "Boşanmalarına rağmen birlikte oluyorlar"
• 21 Şubat 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:

Seyhan Soylu Yeliz Yeşilmen'in özel hayatını ifşa etti! "Boşanmalarına rağmen birlikte oluyorlar"

Sisi lakaplı Seyhan Soylu, Youtube yayınında şarkıcı Yeliz Yeşilmen'i ifşa etti. Ünlü iş adamı Ali Uğur Akbaş'ın 2010 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Yeliz Yeşilmen'e süit oda tuttuğunu söyledi. Soylu açıklamalarının devamında "Boşanmalarına rağmen helalliği olduğu için birlikte oluyorlar" ifadelerini kullandı. Yeşilmen ise bu ifşanın ardından "Yabancıya gitmiyor" yanıtıyla herkesi şoke etti.

• 21 Şubat 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:
1Seyhan Soylu Yeliz Yeşilmenin özel hayatını ifşa etti Boşanmalarına rağmen birlikte oluyorlar
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Seyhan Soylu bu sefer de Yeliz Yeşilmen'i ifşa etti. Ali Uğur Akbaş ile boşanan Yeliz Yeşilmen'in özel hayatına dair detaylar veren Sisi canlı yayında yaptığı açıklamalarla şoke etti.

2Seyhan Soylu Yeliz Yeşilmenin özel hayatını ifşa etti Boşanmalarına rağmen birlikte oluyorlar

Soylu canlı yayında; "Ben bir kere bu haberle ilgili çok mutlu oldum. Yeliz Yeşilmen’i buraya boşandığı eşi Ali Bey getiriyor. Ona süit odalar tutuyor. Hediyeler alıyor. Boşanmalarına rağmen helalliği olduğu için birlikte oluyorlar" diyerek herkesi şaşkına uğrattı.

3YABANCIYA GİTMİYOR

"YABANCIYA GİTMİYOR"

Yeliz Yeşilmen çığlık atarak Seyhan Soylu'yu susturmaya çalışsa da Soylu açıklamasına devam etti. Yeşilmen daha sonra ise "Hayatım yani yabancıya gitmiyor işte. Çocukların başında durmasının bedeli" dedi.

4KOCAMIN OLMAYI ÖZLEMİŞİM

"KOCAMIN OLMAYI ÖZLEMİŞİM"

Seyhan Soylu açıklamasının devamında yeni detayları da aktardı. Sisi konuştukları her şeyi ifşa ederek şunları söyledi:

5Seyhan Soylu Yeliz Yeşilmenin özel hayatını ifşa etti Boşanmalarına rağmen birlikte oluyorlar

"Bana dedi ki Yeliz; ‘Ne yapayım? Haftanın 2 günü buraya geliyorum. Çocuklarıma bakan o. Parayı veren o. Hâlâ tüm masraflarımı o karşılıyor.’ Ben de ‘Tekrar evlenir misin peki?' diye sordum. ‘Valla bilmiyorum ama özlemişim kocamın olmayı' dedi. Burada yalan yok."

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