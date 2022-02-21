• 21 Şubat 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:
Seyhan Soylu Yeliz Yeşilmen'in özel hayatını ifşa etti! "Boşanmalarına rağmen birlikte oluyorlar"
Sisi lakaplı Seyhan Soylu, Youtube yayınında şarkıcı Yeliz Yeşilmen'i ifşa etti. Ünlü iş adamı Ali Uğur Akbaş'ın 2010 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Yeliz Yeşilmen'e süit oda tuttuğunu söyledi. Soylu açıklamalarının devamında "Boşanmalarına rağmen helalliği olduğu için birlikte oluyorlar" ifadelerini kullandı. Yeşilmen ise bu ifşanın ardından "Yabancıya gitmiyor" yanıtıyla herkesi şoke etti.
• 21 Şubat 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:
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Seyhan Soylu bu sefer de Yeliz Yeşilmen'i ifşa etti. Ali Uğur Akbaş ile boşanan Yeliz Yeşilmen'in özel hayatına dair detaylar veren Sisi canlı yayında yaptığı açıklamalarla şoke etti.
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