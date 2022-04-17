Sevinci kursağında kaldı! Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı 'F.Bahçe'de çalışırım'

"Daha önce gelmiş, kendisine süper bir kadro verilmeden yarıştırmış bir İsmail Kartal var. Az bilinen bir takım formasyonu değil. Bunlar çok bilinen bir perspektifti ama öbür taraftan da güvenilir bir sistem. Sadece İsmail Kartal'ın dönemini katacak olursak puan durumuna Fenerbahçe lider."