Sevinci kursağında kaldı! Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı 'F.Bahçe'de çalışırım'
Joachim Löw, Jorge Jesus, Bielsa, Kovac gibi tecrübeli teknik adamları gündemine almasına rağmen İsmail Kartal'ın yaptığı müthiş çıkısı göz ardı etmeyen Ali Koç'a Avrupa Şampiyonu hocadan haber geldi. Tecrübeli çalıştırıcı TV 100'e yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe'de çalışabilirim' sinyalini verdi.
Önder Özen, Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından NTV'de değerlendirmelerde bulundu.
İkinci yarı başında da Fenerbahçe biraz baskılı başladı. Göztepe oyunu dengeledi ta ki 69. dakikaya kadar. Maç resmen bitmese de Arda'nın maçı başlar. Tribünlerdeki hava da iyice arttı. Bizim çocuk ne yapacak acaba heyecanı vardı izleyicilerde."
"Her hafta tablo gelişerek değişiyor. Teknik adamlıkta hava döndü. Löw'lerden Jesus'lardan hava döndü. İsmail Kartal'dan yana esiyor şu anda. Daha güvenilir ve oyuncuların yükselen bir performans var. Bazen basiti temel alarak başarı yakalayabilirsiniz."
İtalya A Milli Takımı ile tartışılan bir dönem geçiren teknik direktör Roberto Mancini, Türk takımları hakkında açıklamalarda bulundu.
Roberto Mancini, TV100'e yaptığı açıklamada "Benim işim teknik direktörlük. Dünyanın her yerinde çalışırım ve Türkiye'yi çok seviyorum. Galatasaray'da harika vakit geçirdim ve orada beni oldukça seviyorlar ancak Fenerbahçe'den veya Beşiktaş'tan bir teklif gelirse bunu düşünürüm çünkü İstanbul'u çok seviyorum. Gelecekte neler olacağını bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.
İTALYA MİLLİ TAKIMI İLE AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞTU
Son olarak kendisine yöneltilen "İtalya'da en popüler Türk takımı hangisi?" sorusunu yanıtlayan Mancini, "İtalya'da herkes Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da yakından tanır." sözlerini sarf etti. İtalyan teknik adam 2013-14 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı.