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FenerbahçeSevinci kursağında kaldı! Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı 'F.Bahçe'de çalışırım'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Sevinci kursağında kaldı! Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı 'F.Bahçe'de çalışırım'
• 17 Nisan 2022 - 12:24 • Son Güncelleme:

Sevinci kursağında kaldı! Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı 'F.Bahçe'de çalışırım'

Joachim Löw, Jorge Jesus, Bielsa, Kovac gibi tecrübeli teknik adamları gündemine almasına rağmen İsmail Kartal'ın yaptığı müthiş çıkısı göz ardı etmeyen Ali Koç'a Avrupa Şampiyonu hocadan haber geldi. Tecrübeli çalıştırıcı TV 100'e yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe'de çalışabilirim' sinyalini verdi.

• 17 Nisan 2022 - 12:24 • Son Güncelleme:
1Sevinci kursağında kaldı Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı F.Bahçede çalışırım
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Önder Özen, Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından NTV'de değerlendirmelerde bulundu.

2Sevinci kursağında kaldı Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı F.Bahçede çalışırım

"Fenerbahçe iyi başladı. Erken gol ve arkasından verilmeyen ama organize gelinmiş bir gol daha. Oyun hakimiyeti ve önde sert bir baskı. Organize bir görüntü veren Fenerbahçe vardı. İlk yarı sonunda oyun biraz dengelendiğinde Göztepe'nin iki net fırsatı vardı.

3Sevinci kursağında kaldı Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı F.Bahçede çalışırım

İkinci yarı başında da Fenerbahçe biraz baskılı başladı. Göztepe oyunu dengeledi ta ki 69. dakikaya kadar. Maç resmen bitmese de Arda'nın maçı başlar. Tribünlerdeki hava da iyice arttı. Bizim çocuk ne yapacak acaba heyecanı vardı izleyicilerde."

4Sevinci kursağında kaldı Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı F.Bahçede çalışırım

"Fenerbahçeli taraftarların gözünün önünde büyüyeceği sinyalini verdi. Fenerbahçe açısından güzel bir gösteri oldu. Hak ederek kazandığı bir üç puanı aldı. İsmail hoca geldiğinden beri en iyi oynadığı maç değildi bu ama güvenli emniyetli acaba dedirtmeden maçı bitirdi."

5Sevinci kursağında kaldı Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı F.Bahçede çalışırım

"Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını erteliyor olmasında Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyetler belirleyici oldu. Olumlu bir görüntüyle bu haftayı kapattı Fenerbahçe."

6Sevinci kursağında kaldı Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı F.Bahçede çalışırım

"Her hafta tablo gelişerek değişiyor. Teknik adamlıkta hava döndü. Löw'lerden Jesus'lardan hava döndü. İsmail Kartal'dan yana esiyor şu anda. Daha güvenilir ve oyuncuların yükselen bir performans var. Bazen basiti temel alarak başarı yakalayabilirsiniz."

7Sevinci kursağında kaldı Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı F.Bahçede çalışırım

"Daha önce gelmiş, kendisine süper bir kadro verilmeden yarıştırmış bir İsmail Kartal var. Az bilinen bir takım formasyonu değil. Bunlar çok bilinen bir perspektifti ama öbür taraftan da güvenilir bir sistem. Sadece İsmail Kartal'ın dönemini katacak olursak puan durumuna Fenerbahçe lider."

8Sevinci kursağında kaldı Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı F.Bahçede çalışırım

"Bugün Kadıköy'de bahar havası var. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diyen ekibe mi gidecek kontrat yoksa ümit veren birine mi? Fenerbahçe yönetim kurulunu çok zor bir karar bekliyor. Çünkü iki kararında çağrıştıracağı olasılıklar birbirine çok yakın."

9Sevinci kursağında kaldı Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı F.Bahçede çalışırım

"İsmail hocanın vadettiği oyun ile Jesus veya Löw'ün veya başka bir ismin vadettiği oyun birbirine çok yakın. Fenerbahçe artık yapılanma dönemini tamamladı. Fenerbahçe hazır artık."

10Sevinci kursağında kaldı Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı F.Bahçede çalışırım

İtalya A Milli Takımı ile tartışılan bir dönem geçiren teknik direktör Roberto Mancini, Türk takımları hakkında açıklamalarda bulundu.

11Sevinci kursağında kaldı Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı F.Bahçede çalışırım

Roberto Mancini, TV100'e yaptığı açıklamada "Benim işim teknik direktörlük. Dünyanın her yerinde çalışırım ve Türkiye'yi çok seviyorum. Galatasaray'da harika vakit geçirdim ve orada beni oldukça seviyorlar ancak Fenerbahçe'den veya Beşiktaş'tan bir teklif gelirse bunu düşünürüm çünkü İstanbul'u çok seviyorum. Gelecekte neler olacağını bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.

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İTALYA MİLLİ TAKIMI İLE AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Son olarak kendisine yöneltilen "İtalya'da en popüler Türk takımı hangisi?" sorusunu yanıtlayan Mancini, "İtalya'da herkes Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da yakından tanır." sözlerini sarf etti. İtalyan teknik adam 2013-14 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

13Sevinci kursağında kaldı Avrupa Şampiyonu teknik direktör haber yolladı F.Bahçede çalışırım

 

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