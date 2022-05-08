• 08 Mayıs 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:
Sergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor! Beşiktaş'ta 11 ayrılık var
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta 11 ayrılık kapıya dayandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Valerien İsmael ve Ceyhun Kazancı'nın ortak hareket ettiği kadro mühendisliğinde siyah beyazlı takımda büyük kopmalar olacak.
• 08 Mayıs 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:
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Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bir yandan transferlerle ilgilenirken, diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler için çalışmalarını yürütüyor.
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Beşiktaş ile yola devam etmeyeceği bilinen Miralem Pjanic'in bonservisi Barcelona'da bulunuyor. Galatasaray'ın Boşnak yıldız için nabız yokladığı ifade ediliyor.