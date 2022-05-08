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BeşiktaşSergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor! Beşiktaş'ta 11 ayrılık var
HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor! Beşiktaş'ta 11 ayrılık var
• 08 Mayıs 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:

Sergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor! Beşiktaş'ta 11 ayrılık var

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta 11 ayrılık kapıya dayandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Valerien İsmael ve Ceyhun Kazancı'nın ortak hareket ettiği kadro mühendisliğinde siyah beyazlı takımda büyük kopmalar olacak.

• 08 Mayıs 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:
1Sergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor Beşiktaşta 11 ayrılık var
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Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bir yandan transferlerle ilgilenirken, diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler için çalışmalarını yürütüyor.

2Sergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor Beşiktaşta 11 ayrılık var

Siyah beyazlılarda bir çok yıldıza Avrupa devlerinin ilgi duyduğu bilinirken, kadro dışı kalanlarla beraber toplamda 11 ayrılık yaşanması bekleniyor.

3Sergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor Beşiktaşta 11 ayrılık var

Beşiktaş'ta özellikle genç yetenek Rıdvan Yılmaz, kulübüne dev gelir kazandıracak.

4Sergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor Beşiktaşta 11 ayrılık var

Torino, Eintracht Frankfurt, Tottenham ve Braga Rıdvan Yılmaz ile ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor. Beşiktaş, genç futbolcudan dev bir gelir elde etmek istiyor.

5Sergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor Beşiktaşta 11 ayrılık var

Bilindiği üzere Rıdvan'a Torino talip olmuştu. Bununla beraber genç yıldıza başka taliplerin de olduğu iddia ediliyor. İşte Beşiktaş'tan ayrılması beklenen 11 isim ve transfer ihtimalleri...

6Sergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor Beşiktaşta 11 ayrılık var

Beşiktaş ile uzun süren pazarlık sonrası anlaşmaya varamadı. Fenerbahçe'nin ilgisi bulunuyor.

7Sergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor Beşiktaşta 11 ayrılık var

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki eldiveni, Hollanda temsilcisi Ajax'ın radarında.

8Sergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor Beşiktaşta 11 ayrılık var

Beşiktaş'ta eski performansından bir hayli uzak olan Oğuzhan Özyakup'un, sözleşmesinin sona ermesiyle beraber Trabzonspor'un yolunu tutacağı aktarılıyor. Öte yandan Fatih Karagümrük de Oğuzhan ile temas halinde.

9Sergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor Beşiktaşta 11 ayrılık var

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Gökhan Töre, bu sezon tercih edilmeyen isimler arasında yer aldı ve gelecek sezon Fatih Karagümrük'e gideceği konuşuyor.

10Sergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor Beşiktaşta 11 ayrılık var

Beşiktaş altyapısından çıkan Sardar Saatçı'ya Fransız temsilcisi Rennes'in ilgisi var.

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Beşiktaş ile yola devam etmeyeceği bilinen Miralem Pjanic'in bonservisi Barcelona'da bulunuyor. Galatasaray'ın Boşnak yıldız için nabız yokladığı ifade ediliyor.

12DOUGLAS

DOUGLAS

Öte yandan siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan 4 futbolcu da sezon sonu yollanacak. İşte o isimler...

13LENS

LENS

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LJAJİC

15NSAKALA

NSAKALA

16Sergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor Beşiktaşta 11 ayrılık var

 

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Sergen Yalçın yılın transferi diye getirdi Valerien İsmael gönderiyor! Beşiktaş'ta 11 ayrılık var

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