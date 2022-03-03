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Şampiy10Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu, olay sözler! 'Beşiktaşlı yöneticiler altımı oydu'
HaberlerŞampiy10 Haberleri Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu, olay sözler! 'Beşiktaşlı yöneticiler altımı oydu'
• 03 Mart 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:

Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu, olay sözler! 'Beşiktaşlı yöneticiler altımı oydu'

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra uzun süredir basın karşısına çıkmayan Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu. Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, dün gece yapılan yayın öncesi Sergen Yalçın ile bir araya geldiğini belirtti. Sinan Engin, Beşiktaş'tan ayrılan teknik adamın kullandığı ifadeleri duyurdu.

• 03 Mart 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:
1Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu, olay sözler Beşiktaşlı yöneticiler altımı oydu
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de sezon başında üst üste kötü sonuçlara imza atan Beşiktaş'ta idareciler Sergen Yalçın ile yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlılarda, Sergen Yalçın'ın vedası sonrası göreve Önder Karaveli getirilmiş ve futbol takımı sezon sonuna kadar tecrübeli antrenöre emanet edilmişti.

2Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu, olay sözler Beşiktaşlı yöneticiler altımı oydu

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın uzun süredir koruduğu suskunluğunu bozdu. Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Sergen Yalçın ile görüşmesini anlattı.

31, 1.5 AY ARANMADIM

'1, 1.5 AY ARANMADIM'

Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılış sürecine ilişkin, "Sen de biliyorsun Sinan ağabey, bu yönetimin bana yaptıklarını. Bütün yaz beraberdik. Sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Sezon başında 1, 1.5 ay aranmadım. Sen biliyorsun" ifadelerini kullandığını belirtti.

4BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ ALTIMI OYDU

'BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ ALTIMI OYDU'

Beşiktaş yönetiminin sezon başında Sporting Lizbon ile oynanan maç öncesinde Bruno Pinheiro ile görüştüğünü ve Sergen Yalçın'ın da bundan haberder olduğunu belirten Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın "Ben, Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Gidiyorlar, o teknik direktörle görüşüyorlar. Ahmet başkan iyi insan ama, Beşiktaş'ın yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydu" şeklinde konuştuğunu vurguladı.

5ÇEBİ İLE BİR SORUNUM YOK

'ÇEBİ İLE BİR SORUNUM YOK'

Sinan Engin, Sergen Yalçın'la Ahmet Nur Çebi arasında bir sorun olmadığını vurguladı. Sergen Yalçın'ın bu konuyla ilgili, "Ahmet Nur Çebi'yi yanlış yönlendiren insanlar var, Ahmet Nur Çebi ile bir sorunum yok. Ben Beşiktaş taraftarı için imza attım" dediğini aktardı.

6ÇOK ŞEY VAR ANLATACAĞIM

'ÇOK ŞEY VAR ANLATACAĞIM'

Sergen Yalçın'ın bu sezon takım çalıştırmayacağını belirten Sinan Engin, tecrübeli teknik adamın "Bu sene çalışmayağım, belki seneye de çalışmayacağım dedi. Çok şey var anlatacağım, Beşiktaşlı yöneticiler benim altımı oydu" şeklinde konuştuğunu belirtti.

7BEŞİKTAŞ AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

BEŞİKTAŞ AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

8Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu, olay sözler Beşiktaşlı yöneticiler altımı oydu

Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın ‘a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denilmişti.

9Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu, olay sözler Beşiktaşlı yöneticiler altımı oydu

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