Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu, olay sözler! 'Beşiktaşlı yöneticiler altımı oydu'
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra uzun süredir basın karşısına çıkmayan Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu. Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, dün gece yapılan yayın öncesi Sergen Yalçın ile bir araya geldiğini belirtti. Sinan Engin, Beşiktaş'tan ayrılan teknik adamın kullandığı ifadeleri duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de sezon başında üst üste kötü sonuçlara imza atan Beşiktaş'ta idareciler Sergen Yalçın ile yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlılarda, Sergen Yalçın'ın vedası sonrası göreve Önder Karaveli getirilmiş ve futbol takımı sezon sonuna kadar tecrübeli antrenöre emanet edilmişti.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın uzun süredir koruduğu suskunluğunu bozdu. Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Sergen Yalçın ile görüşmesini anlattı.
'1, 1.5 AY ARANMADIM'
Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılış sürecine ilişkin, "Sen de biliyorsun Sinan ağabey, bu yönetimin bana yaptıklarını. Bütün yaz beraberdik. Sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Sezon başında 1, 1.5 ay aranmadım. Sen biliyorsun" ifadelerini kullandığını belirtti.
'BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ ALTIMI OYDU'
Beşiktaş yönetiminin sezon başında Sporting Lizbon ile oynanan maç öncesinde Bruno Pinheiro ile görüştüğünü ve Sergen Yalçın'ın da bundan haberder olduğunu belirten Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın "Ben, Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Gidiyorlar, o teknik direktörle görüşüyorlar. Ahmet başkan iyi insan ama, Beşiktaş'ın yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydu" şeklinde konuştuğunu vurguladı.