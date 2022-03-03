Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu, olay sözler! 'Beşiktaşlı yöneticiler altımı oydu'

'BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ ALTIMI OYDU'

Beşiktaş yönetiminin sezon başında Sporting Lizbon ile oynanan maç öncesinde Bruno Pinheiro ile görüştüğünü ve Sergen Yalçın'ın da bundan haberder olduğunu belirten Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın "Ben, Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Gidiyorlar, o teknik direktörle görüşüyorlar. Ahmet başkan iyi insan ama, Beşiktaş'ın yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydu" şeklinde konuştuğunu vurguladı.