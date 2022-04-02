Seren Serengil'in annesinden göndermeli paylaşım! 'Canını yakan yine kendi canındır'
Nevin Serengil, kızı Seren Serengil'e göndermeli bir paylaşımda bulundu. İsyan eden Serengil, "Evlatla imtihan edilmek imtihanların en zorudur. Çünkü canını yakan yine kendi canındır. Bin parçaya da bölünürsün ama yine de nefret edemezsin. Rabbim hiç kimseyi evlatlarıyla imtihan etmesin" mesajıyla dikkatleri üzerine çekti.
Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından bu yana sağlık problemleriyle boğuşan ve 43,5 kiloya kadar düşüp, operasyon geçirmek zorunda kalan Seren Serengil zor günleri geride bıraktı.
Uzun yıllar sonra sahnelere dönen Seren Serengil, “17 yıl sonra zor bir işi başardım. Artık yeni nesle de hitap ettiğimi düşünüyorum. Bu akşam Yeni Gazino yoğun kar yağışına rağmen tıklım tıklım ve beni çok sevindirende bu. Salon Birleşmiş Milletler gibi. Amerika'dan gelen var, Almanya'dan gelen var, Belçika ve Hollanda'dan gelen var. Daha büyük bir mutluluk hayal edemiyorum şu an” ifadeleriyle yaşadığı heyecanı paylaşmıştı.
"SANATÇININ AĞIRLIĞI OLMALI"
Tercih ettiği cesur sahne kıyafeti ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara “Sahne böyle cesur kıyafetleri kaldırır. Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen’i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir. Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor” sözleriyle yanıt verdi.
"ANNEMİ İKİ AY ÖNCE ENGELLEDİM"
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle, "Yaza sağ çıkamayabilirim" diyen ve 'Dumping Sendromu' yüzünden riskli bir ameliyat geçiren Seren Serengil, annesi hakkında çıkan haberlere açıklık getirmişti. Nevin Teoman, kızının uzun zamandır küs olduğu ve dava açarak aldırdığı tedbir kararına uymaması sonucu Serengil'in hapishaneye girmesine neden olan Gülben Ergen’in albüm fotoğrafını beğenmişti.