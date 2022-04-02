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MagazinSeren Serengil'in annesinden göndermeli paylaşım! 'Canını yakan yine kendi canındır'
HaberlerMagazin Haberleri Seren Serengil'in annesinden göndermeli paylaşım! 'Canını yakan yine kendi canındır'
• 02 Nisan 2022 - 16:22 • Son Güncelleme:

Seren Serengil'in annesinden göndermeli paylaşım! 'Canını yakan yine kendi canındır'

Nevin Serengil, kızı Seren Serengil'e göndermeli bir paylaşımda bulundu. İsyan eden Serengil, "Evlatla imtihan edilmek imtihanların en zorudur. Çünkü canını yakan yine kendi canındır. Bin parçaya da bölünürsün ama yine de nefret edemezsin. Rabbim hiç kimseyi evlatlarıyla imtihan etmesin" mesajıyla dikkatleri üzerine çekti.

• 02 Nisan 2022 - 16:22 • Son Güncelleme:
1Seren Serengilin annesinden göndermeli paylaşım Canını yakan yine kendi canındır
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Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından bu yana sağlık problemleriyle boğuşan ve 43,5 kiloya kadar düşüp, operasyon geçirmek zorunda kalan Seren Serengil zor günleri geride bıraktı.

2Seren Serengilin annesinden göndermeli paylaşım Canını yakan yine kendi canındır

Uzun yıllar sonra sahnelere dönen Seren Serengil, “17 yıl sonra zor bir işi başardım. Artık yeni nesle de hitap ettiğimi düşünüyorum. Bu akşam Yeni Gazino yoğun kar yağışına rağmen tıklım tıklım ve beni çok sevindirende bu. Salon Birleşmiş Milletler gibi. Amerika'dan gelen var, Almanya'dan gelen var, Belçika ve Hollanda'dan gelen var. Daha büyük bir mutluluk hayal edemiyorum şu an” ifadeleriyle yaşadığı heyecanı paylaşmıştı.

3SANATÇININ AĞIRLIĞI OLMALI

"SANATÇININ AĞIRLIĞI OLMALI"

Tercih ettiği cesur sahne kıyafeti ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara “Sahne böyle cesur kıyafetleri kaldırır. Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen’i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir. Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor” sözleriyle yanıt verdi.

4TAKLİT ETMEM, EDİLİRİM

"TAKLİT ETMEM, EDİLİRİM"

Serengil, geçtiğimiz aylarda sahnede giydiği iddialı elbisesi hakkında "Gülşen'i taklit ettiği" şeklindeki yorumlara, "Ben taklit etmem, taklit edilirim. Ben aileden öyle büyütüldüm" karşılığını vermişti.

5ANNESİYLE ARASINDA SULAR DURULMUYOR

ANNESİYLE ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Öte yandan Seren Serengil ile annesi Nevin Serengil arasındaki sular durulmuyor. Bir süredir küs oldukları bilinen ikiliden Nevin Serengil, göndermeli bir paylaşımda bulundu.

6EVLATLA İMTİHAN EDİLMEK EN ZORU

"EVLATLA İMTİHAN EDİLMEK EN ZORU"

Daha önce, "Seren, beni dinlemeyerek ikinci ameliyatı oldu. Bu ameliyatları bana sormadan yapması beni üzdü" diyerek sağlık sorunları yaşayan kızına isyan eden anne Serengil, şu ifadeleri paylaştı:

7Seren Serengilin annesinden göndermeli paylaşım Canını yakan yine kendi canındır

"Kimi varlıkla imtihan edilir, kimi yoklukla... Kimi hastalıkla imtihan edilir, kimi sağlıkla... Ama evlatla imtihan edilmek imtihanların en zorudur. Çünkü canını yakan yine kendi canındır. Bin parçaya da bölünürsün ama yine de nefret edemezsin. Rabbim hiç kimseyi evlatlarıyla imtihan etmesin."

8ANNEMİ İKİ AY ÖNCE ENGELLEDİM

"ANNEMİ İKİ AY ÖNCE ENGELLEDİM"

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle, "Yaza sağ çıkamayabilirim" diyen ve 'Dumping Sendromu' yüzünden riskli bir ameliyat geçiren Seren Serengil, annesi hakkında çıkan haberlere açıklık getirmişti. Nevin Teoman, kızının uzun zamandır küs olduğu ve dava açarak aldırdığı tedbir kararına uymaması sonucu Serengil'in hapishaneye girmesine neden olan Gülben Ergen’in albüm fotoğrafını beğenmişti.

9Seren Serengilin annesinden göndermeli paylaşım Canını yakan yine kendi canındır

İddiaya göre; bunu gören Serengil, annesini sosyal medyadan silip, engellemişti. Çıkan haberlerden sonra Serengil, suskunluğunu bozmuştu. Serengil, şunları söylemişti:

10Seren Serengilin annesinden göndermeli paylaşım Canını yakan yine kendi canındır

"Ben annemi iki ay önce Instagram'da engelledim. Çünkü benim hakkımda yorumlar yapıyorlar, sonra da benim sayfamda annemi etiketliyorlar. O da görünce çok üzülüyor ve cevap veriyor, anne işte tutamıyor kendini...

11Seren Serengilin annesinden göndermeli paylaşım Canını yakan yine kendi canındır

Benim annem hayatı boyunca, evladını hapse sokan birini like'lamaz. O karşısında kalkan olur. Anneme, 'Sayfada sizinle ilgili yorum var.' diye link yolluyorlar. O da link basıyor, o sayfa açılıyor. Yanlışlıkla da beğeniyor."

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