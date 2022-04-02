Seren Serengil'in annesinden göndermeli paylaşım! 'Canını yakan yine kendi canındır'

"SANATÇININ AĞIRLIĞI OLMALI"

Tercih ettiği cesur sahne kıyafeti ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara “Sahne böyle cesur kıyafetleri kaldırır. Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen’i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir. Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor” sözleriyle yanıt verdi.