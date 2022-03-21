Serdar Ali Çelikler 8 futbolcunun ismini verdi Vitor Pereira'nın tazminatı için 'Helali hoş olsun' dedi

VOLE'deki "Nakavt" programında Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de başardıklarına dikkat çeken Çelikler, "Bright Osayi-Samuel için, Ferdi Kadıoğlu için, Arda Güler için, hatta Muhammed Gümüşkaya için, bu oyuncuların gelişimi için, Miha Zajc'ın 8 numaraya evrilmesi için, fakat daha da önemlisi Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Diego Rossi transferleri için Vitor Pereira'nın aldığı tazminat helali hoş olsun." ifadelerini kullandı.