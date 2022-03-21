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FenerbahçeSerdar Ali Çelikler 8 futbolcunun ismini verdi Vitor Pereira'nın tazminatı için 'Helali hoş olsun' dedi
HaberlerFenerbahçe Haberleri Serdar Ali Çelikler 8 futbolcunun ismini verdi Vitor Pereira'nın tazminatı için 'Helali hoş olsun' dedi
• 21 Mart 2022 - 15:16 • Son Güncelleme:

Serdar Ali Çelikler 8 futbolcunun ismini verdi Vitor Pereira'nın tazminatı için 'Helali hoş olsun' dedi

Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'in 'Nakavt' programında söylediği sözler büyük dikkat çekti. Vitor Pereira'nın tazminatına dikkat çeken Çelikler 8 yıldızın ismini vererek 'Portekizli hocaya helali hoş olsun' ifadelerini kullandı.

• 21 Mart 2022 - 15:16 • Son Güncelleme:
1Serdar Ali Çelikler 8 futbolcunun ismini verdi Vitor Pereiranın tazminatı için Helali hoş olsun dedi
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Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent ile aynı hafta göreve başlayan Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, Katalan teknik adama geride kalan 10 maçlık süreçte ligde büyük bir puan farkı atmayı başardı.

2Serdar Ali Çelikler 8 futbolcunun ismini verdi Vitor Pereiranın tazminatı için Helali hoş olsun dedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. Haftasında evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup edip ligde puanını 53'e çıkardı ve ligde ikinci sıra için iddiasını güçlendirdi. Sarı-Lacivertliler'de 20. Hafta sonunda göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal, takımının başında çıktığı 10 maçta 21 puan elde ederken, Sarı-Lacivertli takımı yeniden Şampiyonlar Ligi potasına sokmayı başardı.

3Serdar Ali Çelikler 8 futbolcunun ismini verdi Vitor Pereiranın tazminatı için Helali hoş olsun dedi

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yeniden çıkışa geçerken, Kartal ile birlikte 20. Haftanın sonunda Galatasaray'ın başına geçen Domenec Torrent ise bu 10 maçlık bölümde Kartal'ın bir hayli gerisinde kaldı.

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İsmail Kartal 32 puanla 5. Sırada aldığı Fenerbahçe'yi 30. Hafta sonunda 53 puanla 3. sıraya çıkardı ve bu süreçte 21 puan topladı.

5Serdar Ali Çelikler 8 futbolcunun ismini verdi Vitor Pereiranın tazminatı için Helali hoş olsun dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent ise aynı periyotta 27 puanla 12. Sırada aldığı Galatasaray ile 10 lig maçında 11 puan toplayabildi. Katalan teknik adamla Cimbom, 3 sıra daha geriye giderek 30. Hafta sonunda 15. Sıraya geriledi.

6Serdar Ali Çelikler 8 futbolcunun ismini verdi Vitor Pereiranın tazminatı için Helali hoş olsun dedi

10 maçlık periyotta 11 puan alan Galatasaray Teknik Direktörü Torrent'ten topladığı 21 puan ile 10 puan daha fazla toplayan Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, ezeli rakibinin hocasını neredeyse ikiye katladı.

7Serdar Ali Çelikler 8 futbolcunun ismini verdi Vitor Pereiranın tazminatı için Helali hoş olsun dedi

Öte yandan İsmail Kartal, Fenerbahçe'de göreve başladığı tarihten bu yana Sarı-Lacivertliler 21 puanla Trabzonspor ile birlikte ligin en fazla puan toplayan takımı oldu.

8Serdar Ali Çelikler 8 futbolcunun ismini verdi Vitor Pereiranın tazminatı için Helali hoş olsun dedi

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir grafik çizerken aralık ayında kovulan Vitor Pereira'nın tazminatı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç'un "tazminatı yok" dediği Pereira hakkında Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler'den flaş bir taşlama geldi.

9Serdar Ali Çelikler 8 futbolcunun ismini verdi Vitor Pereiranın tazminatı için Helali hoş olsun dedi

VOLE'deki "Nakavt" programında Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de başardıklarına dikkat çeken Çelikler, "Bright Osayi-Samuel için, Ferdi Kadıoğlu için, Arda Güler için, hatta Muhammed Gümüşkaya için, bu oyuncuların gelişimi için, Miha Zajc'ın 8 numaraya evrilmesi için, fakat daha da önemlisi Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Diego Rossi transferleri için Vitor Pereira'nın aldığı tazminat helali hoş olsun." ifadelerini kullandı.

10Serdar Ali Çelikler 8 futbolcunun ismini verdi Vitor Pereiranın tazminatı için Helali hoş olsun dedi

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 61 maça çıkan Portekizli hoca, maç başına 2.07'lik bir puan ortalaması tuttururken, 2. döneminde 25 maçta 1.60 maç başına puan ortalamasına ulaşabilmişti.

11Serdar Ali Çelikler 8 futbolcunun ismini verdi Vitor Pereiranın tazminatı için Helali hoş olsun dedi

 

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