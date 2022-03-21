Serdar Ali Çelikler 8 futbolcunun ismini verdi Vitor Pereira'nın tazminatı için 'Helali hoş olsun' dedi
Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'in 'Nakavt' programında söylediği sözler büyük dikkat çekti. Vitor Pereira'nın tazminatına dikkat çeken Çelikler 8 yıldızın ismini vererek 'Portekizli hocaya helali hoş olsun' ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent ile aynı hafta göreve başlayan Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, Katalan teknik adama geride kalan 10 maçlık süreçte ligde büyük bir puan farkı atmayı başardı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. Haftasında evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup edip ligde puanını 53'e çıkardı ve ligde ikinci sıra için iddiasını güçlendirdi. Sarı-Lacivertliler'de 20. Hafta sonunda göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal, takımının başında çıktığı 10 maçta 21 puan elde ederken, Sarı-Lacivertli takımı yeniden Şampiyonlar Ligi potasına sokmayı başardı.
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir grafik çizerken aralık ayında kovulan Vitor Pereira'nın tazminatı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç'un "tazminatı yok" dediği Pereira hakkında Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler'den flaş bir taşlama geldi.
VOLE'deki "Nakavt" programında Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de başardıklarına dikkat çeken Çelikler, "Bright Osayi-Samuel için, Ferdi Kadıoğlu için, Arda Güler için, hatta Muhammed Gümüşkaya için, bu oyuncuların gelişimi için, Miha Zajc'ın 8 numaraya evrilmesi için, fakat daha da önemlisi Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Diego Rossi transferleri için Vitor Pereira'nın aldığı tazminat helali hoş olsun." ifadelerini kullandı.