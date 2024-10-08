Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinde kan donduran detay! Cinayet sonrası maktülün ailesini böyle kandırmış
Ayşenur Halil (19) ve İkbal Uzuner’i (19) vahşice katledip intihar eden Semih Çelik’in (19) kasap olarak çalıştığı firmaya ulaşıldı. Öte yandan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik’in 5 hastanede kaydı çıkması “Neden tedavi edilemedi ve neden hastanede değildi” sorusuna neden oldu. Uzmanlara göre katil çok zeki bir psikopat. Bunun yanında katil Semih Çelik'in cinayet sonrası maktülün ailesini nasıl kandırdığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
• 08 Ekim 2024 - 07:45 • Son Güncelleme:
• 08 Ekim 2024 - 07:45 • Son Güncelleme: