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GündemSemih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinde kan donduran detay! Cinayet sonrası maktülün ailesini böyle kandırmış
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Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinde kan donduran detay! Cinayet sonrası maktülün ailesini böyle kandırmış

Ayşenur Halil (19) ve İkbal Uzuner’i (19) vahşice katledip intihar eden Semih Çelik’in (19) kasap olarak çalıştığı firmaya ulaşıldı. Öte yandan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik’in 5 hastanede kaydı çıkması “Neden tedavi edilemedi ve neden hastanede değildi” sorusuna neden oldu. Uzmanlara göre katil çok zeki bir psikopat. Bunun yanında katil Semih Çelik'in cinayet sonrası maktülün ailesini nasıl kandırdığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

• 08 Ekim 2024 - 07:45 • Son Güncelleme:
• 08 Ekim 2024 - 07:45 • Son Güncelleme:
1Semih Çelikin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinde kan donduran detay Cinayet sonrası maktülün ailesini böyle kandırmış

Türkiye cuma günü İstanbul'da yaşanan kan donduran cinayeti konuşmaya devam ediyor. Semih Çelik isimli cani Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih'te ise İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etti. Katilin katlettiği İkbal Uzuner'in babasının ifadesi ortaya çıktı. Cani Semih Çelik'in babası da olay günü ve öncesinde yaşananları tek tek anlattı. Ayrıca katil Çelik’in bir mesajlaşma uygulamasında “incel” olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu belirlendi. Polis “incel” gruplarının yanı sıra cinsel, şiddet ya da ırkçılık içerikli paylaşım yapan kişi ve siteleri gözlem altına aldı.

2İNCEL ALARMI

İNCEL ALARMI!

Milliyet'in haberine göre; İstanbul’da cuma günü kendisi gibi 19 yaşında olan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik isimli caniyle ilgili araştırmalar sürüyor. Katilin telefonunda yapılan incelemede, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta “incel” olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı.

3Semih Çelikin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinde kan donduran detay Cinayet sonrası maktülün ailesini böyle kandırmış

İngilizce “involuntary celibacy” (istemsiz bekâr) tamlamasının kısaltılmışı olan “incel”, kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişileri ifade ediyor.

4Semih Çelikin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinde kan donduran detay Cinayet sonrası maktülün ailesini böyle kandırmış

Ayşenur Halil (19) ve İkbal Uzuner’i (19) vahşice katledip intihar eden Semih Çelik’in (19) kasap olarak çalıştığı firmaya Milliyet ulaştı. Firmanın üç ay kadar önce isim değişikliğine gittiği öğrenilirken, caninin eski çalışma arkadaşı konuştu.

5Semih Çelikin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinde kan donduran detay Cinayet sonrası maktülün ailesini böyle kandırmış

İsmini vermek istemeyen eski çalışma arkadaşı şunları söyledi: “Semih iki sene önce yaklaşık beş ay kadar çalıştı. Sosyal, biraz marjinal bir çocuktu. Çok konuşmazdı ama içine kapanık değildi. Elektrikli bisikletle işe gidip geliyordu. Saygısız değildi. Kasabın arka tarafında çalışıyordu çırak olarak, etleri hazırlıyordu. İşini iyi yapıyordu. Benim gözlemlediğim kadar psikopat bir ruh hali yoktu. Psikolojik tedavi gördüğünü sonradan öğrendim.”

6KIZIMI RAHATSIZ EDİNCE OKULUNU DEĞİŞTİRDİM

'KIZIMI RAHATSIZ EDİNCE OKULUNU DEĞİŞTİRDİM'

İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner'in ifadeleri ortaya çıktı. Baba Hasan Uzuner emniyetteki ifadesinde "Kızım liseyi Fatih'te okudu. Semih Çelik'le okulda tanışmışlar. Lise 3'üncü sınıfın ilk yarısında Semih kızımı rahatsız etmeye başladı. Uzun bir süre bu devam edince kızımın okulunu değiştirdim. Kızım bir süre Semih'le arkadaşlık etti ancak yaşadığı rahatsızlık sebebiyle psikolojisi bozuldu.

7Semih Çelikin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinde kan donduran detay Cinayet sonrası maktülün ailesini böyle kandırmış

Onu psikoloğa gönderdim. Kızım benden kedi istedi, kedi aldım. Kediyle ilgilenirken psikolojisi düzeldi. Son 1,5 yıldır gayet iyiydi, psikolojisi düzelmişti. Bizimle ilişkisi iyiydi. Semih Çelik'in annesi de bizi arayıp 'Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var çok mutlular, artık kızınızı rahatsız etmeyecek' demesi üzerine daha da rahatlamıştık.

8Semih Çelikin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinde kan donduran detay Cinayet sonrası maktülün ailesini böyle kandırmış

Kızım 1,5 yıldır Semih ile hiçbir şekilde iletişim kurmamıştı. Olay günü de eşim kızımı aramış ancak telefonunu bir erkek açmış. 'Merak etme kızın emin ellerde' demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söyledi. Eşime yerini tarif edip gelip telefonu alabilirsiniz demiş. Bunun üzerine ben de aradım kızımı. Telefonu açan erkek bana telefonu sadece annesine teslim edeceğini söyledi.

9Semih Çelikin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinde kan donduran detay Cinayet sonrası maktülün ailesini böyle kandırmış

Ben babamı hastaneye götürmüştüm. Babamı bırakıp eşimle birlikte kızımın telefonunu almaya gittik. Telefonu evsiz biri bulmuş, telefonun surlardan düştüğünü söylemiş. Biz de belki kızımız surun üstündedir diye yukarı çıkmak istedik ancak teller olduğu için çıkamadık. Aşağı indikten sonra kalabalık bir grubun surlara baktığını gördük. Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm" dediği öğrenildi. (Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL,DHA)

10POLİS HAREKETE GEÇTİ

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Semih Çelik’in işlediği cinayetlerden bir gün sonra internette yayılan ve bu görüşlere sahip kişilerin yer aldığı bir mesajlaşma uygulamasındaki gruptan alındığı belirlenen “destekleyici”, “övücü” paylaşımlar üzerine polis, yurt genelinde büyük takip başlattı.

11TAKİP EDİLİYOR

TAKİP EDİLİYOR

81 İl Emniyet Müdürlüğü’nün Siber devriye ekiplerince 7/24 usulüyle internet üzerinden yürütülen takip ve izleme çalışmalarında, “incel” akımı başta olmak üzere, cinsel ya da şiddet ve ırkçılık içerikli yayın ve paylaşım yapan hesap ve siteler gözlem altına alınmaya başlandı. Emniyet güçlerinin, ağustos ayında Eskişehir’de “aşırı sağcı” semboller kullanan bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya da sahip çıkan yapı üzerindeki çalışmalarının operasyon ve gözaltılara dönüşmesi bekleniyor.(Ferit Zengin-Milliyet)

12Semih Çelikin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinde kan donduran detay Cinayet sonrası maktülün ailesini böyle kandırmış

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Fatih’te eski okul arkadaşı İkbal Uzuner (19) ve kız arkadaşı Ayşenur Halil’i (19) vahşice öldürüp intihar eden Semih Çelik’in (19) psikiyatrik durumu çok tartışıldı. Bir üniversite hastanesinin psikiyatri servisinde ilaç tedavisi gördüğü belirlenen Çelik’in, cinayet işleyip işlemeyeceğinin neden tespit edilemediği, neden hastaneye yatırılarak tedavi edilmediği çok konuşuldu. Bu durumu ve Çelik’in evinde bulunan çizimleri uzmanlara sorduk.

13ÖNCE AİLESİ FARKINDA OLACAK

ÖNCE AİLESİ FARKINDA OLACAK

Uzman Psikiyatr Dr. Celalettin Kutcan, hastalığın önceden tespit edilebileceğini belirterek şunları söyledi: “Ama önce aile farkında olacak. Bir depresyon psikozu varsa hayaller görür, sesler duyar. Böyle hastaları ilaçlarla düzeltiriz ama psikopatiyi yani kişilik bozukluğunu düzeltecek bir ilaç yok. Ancak bu hastanın, düzenli tedavilerle, etrafına zarar verecek davranışları ilaç tedavisiyle önlenebilir.

14Semih Çelikin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinde kan donduran detay Cinayet sonrası maktülün ailesini böyle kandırmış

Ama günümüz koşullarında hastanelerde bu tedaviler yapılamıyor. Bir psikiyatri tedavisi 10-15 dakikalık randevularla olmaz. Tedavi boyunca tek bir doktoru olup, o doktorla ilişkide olacak. Poliklinikte 1 ay sonra başka bir doktor karşısına çıktığında, doktorun hastayı tanıması zor.

15KİŞİLİK BOZUKLUĞUNU DEĞİŞTİRMEK ÇOK ZOR

KİŞİLİK BOZUKLUĞUNU DEĞİŞTİRMEK ÇOK ZOR

Eğer daha önce bir intihar teşebbüsü yaşamışsa hastaneye yatırılır. ‘Yatmak istemiyorum’ diyen hastayı, aile imza vermese bile doktor hastaneye yatırır ve ilgili makamları zorunlu yatış yaptığına dair bilgilendirir. Tedavisi devam ettirilir. Bu çocuk bir psikopat. Son derece zeki. Bütün her şeyi saklayabilir, çünkü zeki. Karşısındakini çok rahatlıkla manipüle edebilir. İlaç tedavisiyle davranışı toparlanmaya çalışılır ama böyle bir kişilik bozukluğunu değiştirmek tıbben de çok zor. Çünkü verdiğimiz ilaçlar hastanın kişiliğiyle oynamıyor. Kişilik bozukluğu zemininde doktorun işi zor. Madde bağımlılığı varsa bu da üstüne tuz biber olmuş.”

16HASTANEYE YATIŞTA 3 KRİTER

HASTANEYE YATIŞTA 3 KRİTER

Psikiyatr Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu: “Psikiyatri kliniğinde kapalı ve açık olmak üzere 2 tip servis vardır. Kapalı servisteki hastaları yatırmanın 3 tane kriteri var. İntihar düşüncesi olan ya da intihara teşebbüs eden ve çevresine zarar verecek şizofren türü hastalar. Bir de eroin ve morfin kullanan hastalar. Bunlar hastanede yatırarak tedavi edilir. Bunun dışında bizim nevroz dediğimiz diğer türler, yani ne yaptığını bilen hastalar poliklinikte ayakta takip edilir. Kişilik bozukluğu dediğimiz hastalar, hasta olduklarını kabul etmezler, hastaneye de gelmezler. Çünkü bize göre bunların cezai sorumluluğu tamdır.

17HEKİM ZORLA GETİREMEZ

HEKİM ZORLA GETİREMEZ

Bu tip kişilik bozukluğu olan, kendiyle kavgalı, madde kullanmaya ve suç işlemeye meyilli hastalara karşı hekimlerin elinden bir şey gelmez. Bu tür vakalarda, kişi ailesiyle birlikte ikna edilip hastaneye yatırılır. Hekimler zorla getiremez. Anlaşılıyor ki bu kişi zamanla hastaneye müracaat etmiş. Ama takibi olmamış ya da ilaçlarını kullanmamış. İşlenen cinayetten anlıyoruz ki kendisiyle kavgalı, kişilik bozukluğu var.”

18RESİMLERİ RUHUNDAKİ PARÇALANMIŞLIK

RESİMLERİ RUHUNDAKİ PARÇALANMIŞLIK

Uzman Psikiyatr Dr. Celalettin Kutcan, Semih Çelik’in odasındaki çizimlere ilişkin “Çizdiği resim, odadaki görüntüler, ruhundaki parçalanmışlığı gösteriyor” yorumu yaptı.

19RUH SAĞLIĞI TOPYEKÛN ELE ALINMALI

RUH SAĞLIĞI TOPYEKÛN ELE ALINMALI

Türkiye Psikiyatri Derneği, şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şiddeti doğuran cinsiyetçi algıyı ele almak gerektiği belirtilerek şöyle denildi:“Ruh sağlığının topyekün ele alınabilmesi, tedaviden önleyici müdahalelere kadar sağlıklı bir toplum adına gereken eylemlerin düzenlenebilmesi için öncelikle toplumdaki suça eğilim oluşturan nedenlerin ortadan kalkması, Ruh Sağlığı Yasası taleplerinde vurguladığımız gibi damgalamaya ve ayrımcılığa karşı toplumsal eşitlik ve haklar mücadelesi içinde ulusal politikalar oluşturulması gerekmektedir.”