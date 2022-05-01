Selim Bayraktar: Antalya'ya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim
'Destan’ adlı dizide Alpagu Han'ı canlandıran Selim Bayraktar, önceki gece Cihangir'de görüntülendi. Annesini çok özlediğini belirten ünlü oyuncu, "Bayramda annemin elini öpüp ziyaret edeceğim" açıklamasında bulundu.
Canlandırdığı karakterlerle tanınan Selim Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Eski bir fotoğrafını yayınlayan Bayraktar, mesleğinin zorluklarına dikkat çekti. Takipçilerini 2011 yılına götüren Bayraktar, cildinin yapısının bozulmasına yol açan olayı şöyle anlattı:
"Yıl 2011: Otello oyununa hazırlanırken bütün vücuduma sürülen boyadan sonra boyanın çıkmaması için fixer uygulaması yapılırken sevgili partnerim Orkun Yılmaz çekmişti bu fotoğrafı. Tabii ki bu uygulama haftada 4 gün toplamda 3.5 yıl sürdü ve devamında cildimin yapısı bozuldu ve ciddi bir tedaviye maruz kaldım.
"GERİ DÖNÜŞÜ YOKTU"
Simge Fıstıkoğlu’nun 'Hayat Okulu' adlı programına konuk olan Timur Savcı, "Meryem’in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem’in abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama 'bitti' dedim. Geri dönüşü yoktu artık” şeklinde konuşmuştu.