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MagazinSelim Bayraktar: Antalya'ya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim
HaberlerMagazin Haberleri Selim Bayraktar: Antalya'ya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim
• 01 Mayıs 2022 - 09:54 • Son Güncelleme:

Selim Bayraktar: Antalya'ya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim

'Destan’ adlı dizide Alpagu Han'ı canlandıran Selim Bayraktar, önceki gece Cihangir'de görüntülendi. Annesini çok özlediğini belirten ünlü oyuncu, "Bayramda annemin elini öpüp ziyaret edeceğim" açıklamasında bulundu.

• 01 Mayıs 2022 - 09:54 • Son Güncelleme:
1Selim Bayraktar: Antalyaya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim
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Canlandırdığı karakterlerle tanınan Selim Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Eski bir fotoğrafını yayınlayan Bayraktar, mesleğinin zorluklarına dikkat çekti. Takipçilerini 2011 yılına götüren Bayraktar, cildinin yapısının bozulmasına yol açan olayı şöyle anlattı:

2Selim Bayraktar: Antalyaya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim

"Yıl 2011: Otello oyununa hazırlanırken bütün vücuduma sürülen boyadan sonra boyanın çıkmaması için fixer uygulaması yapılırken sevgili partnerim Orkun Yılmaz çekmişti bu fotoğrafı. Tabii ki bu uygulama haftada 4 gün toplamda 3.5 yıl sürdü ve devamında cildimin yapısı bozuldu ve ciddi bir tedaviye maruz kaldım.

3Selim Bayraktar: Antalyaya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim

İşimizin bilinmeyen yanlarından yalnızca bir kısmı bu elbette. Ruhsal ve bedensel yükümlülüğü çoktur oyunculuğun, saymakla bitmez. Sevmeden yapılmaz, aşkla yapılır. Hele ki söz söyleme derdin varsa yan etkilerine bakılmaz. Emekliliği yoktur. Sahne; sen ve taşıdığın ruhundur."

4MERYEM’İN YÜZ ÜSTÜ BIRAKTIĞINA İNANMIYORUM

"MERYEM’İN YÜZ ÜSTÜ BIRAKTIĞINA İNANMIYORUM"

Meryem Uzerli'yle birlikte 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde rol alan Bayraktar’a, yapımcı Timur Savcı’nın açıklamaları hatırlatılıp, "Meryem Uzerli o dönem oyuncu arkadaşlarına saygısızlık yaptı mı?" sorusu yöneltilmişti.

5Selim Bayraktar: Antalyaya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim

Ünlü oyuncu, "Meryem’in ne yaşadığını da bilemeyiz, sonrasında arkadaşlıkları devam etti, biz de görüşüyoruz. Özelinde çok ağır bir şey yaşadıysa yüzüstü bıraktığına inanmıyorum. Herkesin başına çok derin, çok sert şeyler gelebilir" yorumunda bulunmuştu.

6GERİ DÖNÜŞÜ YOKTU

"GERİ DÖNÜŞÜ YOKTU"

Simge Fıstıkoğlu’nun 'Hayat Okulu' adlı programına konuk olan Timur Savcı, "Meryem’in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem’in abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama 'bitti' dedim. Geri dönüşü yoktu artık” şeklinde konuşmuştu.

7Selim Bayraktar: Antalyaya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim

'Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan’ı oynayan Meryem Uzerli, 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu' yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp, Almanya’ya gitmişti. Yapım şirketi, Uzerli'nin yerine ekibe Vahide Perçin’i dahil etmişti.

8ANNEME GİDECEĞİM

"ANNEME GİDECEĞİM"

'Destan’ adlı dizide Alpagu Han'ı canlandıran Selim Bayraktar, önceki gece Cihangir'de görüntülendi.

9Selim Bayraktar: Antalyaya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim

Oyuncu, "Destan devam ediyor, sezon finaline altı bölümümüz var. Haziranın ikinci haftasına kadar devam edeceğiz sonra da tatil başlıyor. Önce Antalya'ya gideceğim anne ziyareti, çok özledim işlerden setten bir türlü gidip göremedim.

10Selim Bayraktar: Antalyaya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim

Bayramda da yine anneme gideceğim elini öpüp ziyaret edeceğim. İki gün boşluk var sonra sete devam” diyerek evinin yolunu tuttu.

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Selim Bayraktar: Antalya'ya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim

Selim Bayraktar: Antalya'ya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim

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