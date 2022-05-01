Selim Bayraktar: Antalya'ya gideceğim, annemi setten bir türlü gidip göremedim

Ünlü oyuncu, "Meryem’in ne yaşadığını da bilemeyiz, sonrasında arkadaşlıkları devam etti, biz de görüşüyoruz. Özelinde çok ağır bir şey yaşadıysa yüzüstü bıraktığına inanmıyorum. Herkesin başına çok derin, çok sert şeyler gelebilir" yorumunda bulunmuştu.