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    SağlıkŞeker hastalığını bitiriyor! Yemeklerden sonra bir bardak yeterli...
    HaberlerSağlık Haberleri Şeker hastalığını bitiriyor! Yemeklerden sonra bir bardak yeterli...
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    Şeker hastalığını bitiriyor! Yemeklerden sonra bir bardak yeterli...

    Pankreas, salgıladığı insülin hormonu sayesinde kan şekerini düzenleyerek sağlıklı bir yaşam sürmenizi olanaklı kılıyor. Fakat tip 2 diyabet hastası kişilerde, bu hormonun işlevi düzensizleştiği için kandaki şeker oranında da yoğun yükselmeler ortaya çıkıyor. Tedavi edilmediği durumlarda ise hastanın hayatını tehlikeye sokacak ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Fakat bunun için doğru tedavi ile birlikte sağlıklı beslenme gibi yaşam değişiklikleri de bu sorunla mücadele etmenizi sağlayacaktır. İşte bu hastalığa karşı koymak için ihtiyaç duyabileceğiniz bitki çayı...

    • 27 Şubat 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:
    • 27 Şubat 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:
    1Şeker hastalığını bitiriyor Yemeklerden sonra bir bardak yeterli...

    İran'da yapılan bir araştırmaya göre, kan şekeri seviyeleri yemek yedikten sonra yükseliyor, ancak papatya çayı içerek onları kontrol altına alabilirsiniz. Nutrition dergisinde yayınlanan çalışma, günde üç fincan papatya çayı içmenin tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri (şeker) seviyelerinin kontrolünü iyileştirebileceğini buldu.

    2Şeker hastalığını bitiriyor Yemeklerden sonra bir bardak yeterli...

    Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden araştırmacılar, papatya çayının etkilerinin tip 2 deneklerde glisemik kontrol ve antioksidan düzeylerini nasıl etkileyeceğini araştırmayı amaçladı. Antioksidanlar, hücre hasarına karşı koruyan veya geciktiren kimyasallardır.

    3Şeker hastalığını bitiriyor Yemeklerden sonra bir bardak yeterli...

    Hepsi 30 ila 60 yaşları arasında olan tip 2 diyabetli altmış dört katılımcı işe alındı. Sekiz hafta boyunca yemeklerden hemen sonra günde üç kez papatya çayı içtiler. Bir kontrol grubu da bu rutini takip etti, ancak bunun yerine su içtiler.

    4Şeker hastalığını bitiriyor Yemeklerden sonra bir bardak yeterli...

    Diabetes.co.uk'nin bildirdiğine göre, papatya çayı grubunun HbA1c ve serum insülin seviyelerini "önemli ölçüde" azalttığı ve ayrıca toplam antioksidan kapasitesini kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde artırdığı bildirildi.

    5Şeker hastalığını bitiriyor Yemeklerden sonra bir bardak yeterli...

    HbA1c terimi, glike edilmiş hemoglobine karşılık gelir. Vücudunuzdaki oksijeni taşıyan kırmızı kan hücreleri içindeki bir protein olan hemoglobin, kandaki glikoz ile birleşerek "glikoz" hale geldiğinde gelişir.

    6Şeker hastalığını bitiriyor Yemeklerden sonra bir bardak yeterli...

    Araştırmayı yapan uzmanlar, papatya çayının diyabet risk faktörlerini azaltmada faydalı olabileceği sonucuna vardı. "Kısa süreli papatya çayı alımı, tip 2 diyabetli hastalarda glisemik kontrol ve antioksidan durumu üzerinde faydalı etkilere sahiptir" sonucuna ulaşıldı.

    7Şeker hastalığını bitiriyor Yemeklerden sonra bir bardak yeterli...

    Ancak araştırmacılar, önemli klinik gelişmeler göstermek için daha büyük bir örneklem popülasyonunun ve daha uzun bir müdahale süresinin gerekli olacağını kaydetti.

    8KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN GENEL İPUÇLARI

    KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN GENEL İPUÇLARI

    Genel bir kural olarak, karbonhidratlar vücudunuz tarafından hızlı bir şekilde parçalandığından ve kan şekerinde hızlı bir artışa neden olduğundan, belirli karbonhidratları hafifletmelisiniz.

    9Şeker hastalığını bitiriyor Yemeklerden sonra bir bardak yeterli...

    Vücudunuz tarafından hızla parçalanan ve kan şekerinde hızlı bir artışa neden olan karbonhidratlı yiyecekler, yüksek bir glisemik indeks (GI) değerine sahiptir. GI, karbonhidrat içeren gıdalar için bir derecelendirme sistemidir.

    10Şeker hastalığını bitiriyor Yemeklerden sonra bir bardak yeterli...

    Her bir yiyeceğin kendi başına yendiği zaman kan şekeri (glikoz) seviyenizi ne kadar hızlı etkilediğini gösterir.

    11Şeker hastalığını bitiriyor Yemeklerden sonra bir bardak yeterli...

    Yüksek GI gıdalar şunları içerir:

    Şeker ve şekerli yiyecekler

    Şekerli meşrubatlar

    Beyaz ekmek

    Patates

    Beyaz pirinç

    12Şeker hastalığını bitiriyor Yemeklerden sonra bir bardak yeterli...

    Düşük veya orta GI gıdalar daha yavaş parçalanır ve zamanla kan şekeri seviyelerinde kademeli bir artışa neden olur. Bazı meyve ve sebzeleri, bakliyatları ve yulaf lapası gibi tam tahıllı yiyecekleri içerir.

    13Tip 2 diyabet belirtileri

    Tip 2 diyabet belirtileri

    Birçok insan farkında olmadan tip 2 diyabet hastasıdır. Bunun nedeni, semptomların her zaman net şekilde ortaya çıkmamasıdır.

    14Şeker hastalığını bitiriyor Yemeklerden sonra bir bardak yeterli...

    Tip 2 diyabet belirtileri şunları içerir:

    Özellikle geceleri normalden daha fazla işemek

    Her zaman susamış hissetmek

    Çok yorgun hissetmek

    Denemeden kilo vermek

    Genital bölgede kaşıntı veya tekrar tekrar pamukçuk

    İyileşmesi daha uzun süren kesikler veya yaralar

    Bulanık görme

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