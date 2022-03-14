Şeker hastalığına, inme riskine, kalp rahatsızlıklarına neden oluyor! Birçok kişi bilmiyor, acilen...

DİŞ ETİ HASTALIKLARI

Diş eti hastalıkları diş kayıplarının en yaygın sebebidir. Ağız bakımının ihmal edilmesi ve buna bağlı gelişen dişeti rahatsızlıkları eğer tedavi edilmez ise kısa sürede diş kayıplarına neden olabilir. Bunun önüne geçebilmek için yetişkinlerin günde iki kere etkili bir şekilde dişlerini fırçalayıp diş ipi kullanması önemlidir. Bunun dışında bireylerin düzenli olarak diş hekimine gidip (en az senede 2 defa) gerekli ise diş taşı temizliği veya diğer dişeti tedavi işlemleri ile ağız hijyenlerini normal hale getirtmeleri ve olası hastalığın ilerlemeden durdurulması sağlanmalıdır.