Şehitler Ölmez | Şehit sözleri ve ölenler için rahmet mesajları: Peygamber Efendimizin şehitler ile ilgili sözleri
MSB, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 6 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Şehit haberi tüm Türkiye’yi yasa boğarken şehitlerimize rahmet dilemek, taziyelerini iletmek isteyen vatandaşlar anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Biz de sizler için şehitler için sözler, Şehitler için başsağlığı mesajları…
• 23 Aralık 2023 - 12:35 • Son Güncelleme:
• 23 Aralık 2023 - 12:35 • Son Güncelleme: