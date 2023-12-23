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Şehitler Ölmez | Şehit sözleri ve ölenler için rahmet mesajları: Peygamber Efendimizin şehitler ile ilgili sözleri

MSB, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 6 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Şehit haberi tüm Türkiye’yi yasa boğarken şehitlerimize rahmet dilemek, taziyelerini iletmek isteyen vatandaşlar anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Biz de sizler için şehitler için sözler, Şehitler için başsağlığı mesajları…

• 23 Aralık 2023 - 12:35 • Son Güncelleme:
• 23 Aralık 2023 - 12:35 • Son Güncelleme:
1Şehitler Ölmez | Şehit sözleri ve ölenler için rahmet mesajları: Peygamber Efendimizin şehitler ile ilgili sözleri

Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Kuzey Irak'tan şehit haberi geldi. Teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 7 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Irak’ın Kuzeyi’nde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3’ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir." Biz de şehitlerimizi anmak, sosyal medya platformlarından terörü lanetlemek isteyen vatandaşlar için şehitler için sözler, şehitlere başsağlığı mesajları derledik. İşte anlamlı, kısa taziye ve rahmet mesajları ile şehitler için söylenecek güzel sözler…

2ŞEHİTLER İÇİN SÖZLER

ŞEHİTLER İÇİN SÖZLER

"Şehitlik, ölümle değil, vatan için yaşamakla kazanılır.""Şehitlerimiz, vatan topraklarına düşen en değerli tohumlardır.""Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz, asla unutulmayacak kahramanlardır.""Şehitlik, ölümsüzlüğe giden en yüce yoldur; minnettarız kahramanlarımıza."

3Şehitler Ölmez | Şehit sözleri ve ölenler için rahmet mesajları: Peygamber Efendimizin şehitler ile ilgili sözleri

"Şehitlerimiz, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde bize rehberlik eden ışıklardır."

4Şehitler Ölmez | Şehit sözleri ve ölenler için rahmet mesajları: Peygamber Efendimizin şehitler ile ilgili sözleri

"Şehitlerimiz, bize özgür bir vatan bırakarak en büyük mirası armağan ettiler."

"Şehitlik, vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir; şehitlerimiz, bu sevgi uğruna canlarını feda eden gerçek kahramanlardır."

5ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI

ŞEHİTLERE RAHMET MESAJLARI

"Şehitlerimizin rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Mekânları cennet olsun."

"Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

6Şehitler Ölmez | Şehit sözleri ve ölenler için rahmet mesajları: Peygamber Efendimizin şehitler ile ilgili sözleri

"Şehitlerimizin kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını rahmetle anıyor, ailelerine ve milletimize sabır ve güç diliyoruz."

"Vatan toprakları uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun."

7Şehitler Ölmez | Şehit sözleri ve ölenler için rahmet mesajları: Peygamber Efendimizin şehitler ile ilgili sözleri

"Şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı korumak, onların hatırasına olan en büyük borcumuzdur. Mekânları cennet olsun."

"Şehitlerimizin aziz hatıralarını yâd ediyor, vatanları uğruna verdikleri mücadeledeki fedakarlıklarını unutmuyoruz. Mekânları cennet olsun."

8Şehitler Ölmez | Şehit sözleri ve ölenler için rahmet mesajları: Peygamber Efendimizin şehitler ile ilgili sözleri

"Vatan için seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

"Şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmet ve minnetle yâd ediyor, onların emaneti olan vatanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz."

9Şehitler Ölmez | Şehit sözleri ve ölenler için rahmet mesajları: Peygamber Efendimizin şehitler ile ilgili sözleri

"Şehitlerimizin kahramanlıkları ve vatan sevgisi, milletimizin kalbinde daima yaşayacak. Onları rahmetle anıyor, minnettarlığımızı ifade ediyoruz."

"Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve emanetlerine layık olmak için birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Mekânları cennet olsun, ruhları şad olsun."

10Şehitler Ölmez | Şehit sözleri ve ölenler için rahmet mesajları: Peygamber Efendimizin şehitler ile ilgili sözleri

"Şehitlerimizin hatırası, milletimizin kalbinde daima yaşayacak; minnettarlıkla anıyoruz."

11Şehitler Ölmez | Şehit sözleri ve ölenler için rahmet mesajları: Peygamber Efendimizin şehitler ile ilgili sözleri

"Şehitlik, bir milletin kutsal değerlerini koruma ve yaşatma azmiyle özdeşleşmiş bir onurdur."

12PEYGAMBER EFENDİMİZİN ŞEHİTLERLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLERİ (ŞEHİDLERLE İLGİLİ BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ŞEHİTLERLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLERİ (ŞEHİDLERLE İLGİLİ BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER)

"Malını müdafaada katlolunan şehiddir, ırz ve nâmusunu müdafaa ederken öldürülen şehiddir, nefsini müdafaada öldürülen şehiddir...""Şehidleri kanları ile sarın. Zira Allah yolunda açılan bir yara kıyâmet günü mahşere geldikte, o yara, rengi kan rengi, kokusu misk kokusu olarak kanar...""Şehidler cennetin kapısında, nehrin parlak zinetinde, yeşil çadırdadır. Sabah - akşam rızıkları Cennetten onlara gelir."

13Şehitler Ölmez | Şehit sözleri ve ölenler için rahmet mesajları: Peygamber Efendimizin şehitler ile ilgili sözleri

"Ma`rûfu emr ve münkeri nehiyden dolayı katledilen şehiddir."

"Kim Cuma günü vefat ederse şehiddir."

"Kim hayvanından düşüp ölürse o kimse şehiddir."

"Suda boğulan şehiddir, ateşte yanarak ölen şehiddir, gurbette garip ölen şehiddir, zehirli hayvan sokmasından ölen şehiddir, karın ağrısından ölenler şehiddir, bina yıkılıp altında kalarak ölen şehiddir, evinin üstünden (damdan) düşerek boynu kırılıp ölen şehiddir, üzerine büyük taş düşüp ölen şehiddir..."

14Şehitler Ölmez | Şehit sözleri ve ölenler için rahmet mesajları: Peygamber Efendimizin şehitler ile ilgili sözleri

"Din kardeşini müdafaada katlolunan şehiddir, mâsum olan komşusunu savunurken öldürülen de şehiddir..."

"Şehidin borçtan başka bütün günahları mağfiret olunur." (Müslim) Bâzı âlimler denizde şehid olmanın, kul borcuna dahi keffaret olacağını ileri sürmüşlerdir.

"Şehid, ehl-i beytinden (aile ve akrabasından) 70 kişiye şefaat eder, şefaati kabûl edilir." (Ebû Dâvud, Tirmizî).

"Kıyâmet gününde 3 sınıf şefaat edecek: Peygamberler, sonra âlimler, sonra şehidler..." (Tâc)