Şehirlerarası otobüslerde yüzde 50 indirim: En meşhur firma başlattı

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Artan motorin fiyatları, vergiler, cezalar, sigorta giderleri ve şoför maaşlarına rağmen ayakta kalmaya çalışan otobüs firmaları destek bekliyor. Maliyetlerden dolayı biletlerin pahalanması gerekirken bunun üzerine bir de indirim kararı alınması sevindiriyor. Günümüz şartlarında sıfır kilometre bir yolcu otobüsüne 20-30 milyon TL aralığında para bağlayan firmalar bunu yıllarca çalışarak amorti ediyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan firmaların kampanyalara yenilerini eklemesi dikkat çekiyor.