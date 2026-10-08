Şehirlerarası otobüslerde yüzde 50 indirim: En meşhur firma başlattı
Türkiye'de meşhur olan ve yıllardır yolcu taşımacılığı yapan firma biletlere yüzde 50 indirim yaptı. Söz konusu kampanyadan yararlanmak için bu şartı sağlamak gerekiyor.
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Türkiye'de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan yüzlerce otobüs firması var. Bunlardan bazılarının geçmişi 3-5 yıl, bazılarının ise 40-50 yıl. Vatandaş yıllardır tanıdığı ve bildiği firmalardan ekstra kampanyalar düzenlemelerini istiyor. Zaman zaman özel indirimler düzenleyen bu firmalar takdir kazanıyor.
Artan motorin fiyatları, vergiler, cezalar, sigorta giderleri ve şoför maaşlarına rağmen ayakta kalmaya çalışan otobüs firmaları destek bekliyor. Maliyetlerden dolayı biletlerin pahalanması gerekirken bunun üzerine bir de indirim kararı alınması sevindiriyor. Günümüz şartlarında sıfır kilometre bir yolcu otobüsüne 20-30 milyon TL aralığında para bağlayan firmalar bunu yıllarca çalışarak amorti ediyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan firmaların kampanyalara yenilerini eklemesi dikkat çekiyor.
Son olarak bir firma biletlere normal fiyatlara göre yüzde 50'ye varan indirim düzenledi. Her seferi kapsamayan bu kampanyanın tek şartı ise öğrenci olmak. Volkan Metro firması öğrencilere destek için Edirne-İstanbul otobüs bileti fiyatlarını 300 TL'ye düşürdü.
Cuma günleri geçerli olan kampanya kapsamında normalde 450-500 TL olan bilet yüzde 50'ye varan indirimle 300 TL'ye satılacak. Vatandaş kampanyayı çok beğenirken güzergah sayısının ve kapsamının genişlemesini talep etti.