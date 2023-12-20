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Sedad Hakkı Eldem kimdir? Doodle Sedad Hakkı Eldem yapıları ve eserleri nelerdir, ne zaman ve neden öldü?

Google, 20 Aralık 1908'de İstanbul'da doğan ve Türk mimarlığının en önemli isimlerinden biri olan Sedad Hakkı Eldem'in 115. doğum gününü Doodle olarak kutladı. Doodle'da, Eldem'in görseli dışında kalem ve bina figürlerine de yer verildi. Peki, Sedad Hakkı Eldem Kimdir? Doodle Sedad hakkı Eldem yapıları ve eserleri nelerdir, ne zaman ve neden öldü?

• 20 Aralık 2023 - 09:14 • Son Güncelleme:
• 20 Aralık 2023 - 09:14 • Son Güncelleme:
1Sedad Hakkı Eldem kimdir Doodle Sedad Hakkı Eldem yapıları ve eserleri nelerdir, ne zaman ve neden öldü

Google hazırladığı özel Doodlelar’a bir kişiyi daha ekledi. Sanatçıları, bilim insanlarını ve siyasi kişileri zaman zaman Doodle olarak Google’un bugün andığı isim Sedad Hakkı Eldem oldu. Eldem için Google tarafından hazırlanan Doodle'ın tıklanması ile kullanıcıları Eldem'in hayatı ve eserleri hakkında bilgi veren bir sayfaya yönlendiriyor. Peki, Sedad Hakkı Eldem kimdir, nereli? Doodle Sedad hakkı Eldem yapıları ve eserleri nelerdir, ne zaman ve neden öldü?

2SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR

SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR?

20 Aralık 1908'de İstanbul'da doğan ve Türk mimarlığının en önemli isimlerinden biri Sedad Hakkı Eldem, Türkiye'nin birçok yerinde hala varlığını sürdüren ve mimarisi ile dikkat çeken yapının oluşumunda büyük rol oynadı.

Eldem, 1930'larda İstanbul'da kendi mimarlık ofisini açtı ve 1988'deki vefatına kadar birçok önemli eser tasarladı. Eserleri arasında Ankara Palas, Ankara Devlet Opera ve Balesi Binası, Hilton İstanbul ve Pera Palas Oteli gibi yapılar bulunuyor.

3Sedad Hakkı Eldem kimdir Doodle Sedad Hakkı Eldem yapıları ve eserleri nelerdir, ne zaman ve neden öldü

HAKKI ELDEM YAPILARI VE ESERLERİEldem'in eserleri, Türk mimarlığındaki geleneksel unsurları modern bir anlayışla harmanlaması ile öne çıkıyor. Eserleri, günümüzde de Türk mimarlığının en önemli örnekleri arasında gösteriliyor.

Eserlerinden seçmeler

Sedad Hakkı Eldem ve Emin Onat tarafından tasarlanan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Binası, Beyazıt, FatihEldem tarafından yapılan Derinkök Yalısına ait eskiz çizim, 1982

1934: Maçka'daki Firdevs Hanım Evi

1934-1937: Yalova Termal Oteli[4]

1937-1938: Ankara Gümrük ve Tekel Müdürlüğü

1944: Emin Onat'la Wsi

1948: Maçka'da Şark Kahvesi

1951-55: Emin Onat'la İstanbul Adalet Sarayı binası

1962-1964: Zeyrek'teki SSK Zeyrek Tesisleri[5]

Vaniköy'deki Suna Kıraç yalısı,

1971: Fındıklı'daki Aksigorta Genel Merkezi

1972-1974: Hamdi Şensoy'la birlikte Taksim Atatürk Kitaplığı

1975-1980: Tarabya'da Rahmi Koç evi

1980-1988: Maslak'taki Alarko Holding büro binaları

4Sedad Hakkı Eldem kimdir Doodle Sedad Hakkı Eldem yapıları ve eserleri nelerdir, ne zaman ve neden öldü

Kitapları

Türk Evi Plan Tipleri (1954)

Köşkler ve Kasırlar I-II (1968-1974)

Türk Bahçeleri (1976)

Sadabad (1977)

İstanbul Anıları (1979)

Boğaziçi Anıları (1979)

Türk Evi-Osmanlı Dönemi I-II (1984-1987)