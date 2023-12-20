Sedad Hakkı Eldem kimdir? Doodle Sedad Hakkı Eldem yapıları ve eserleri nelerdir, ne zaman ve neden öldü?

Google hazırladığı özel Doodlelar’a bir kişiyi daha ekledi. Sanatçıları, bilim insanlarını ve siyasi kişileri zaman zaman Doodle olarak Google’un bugün andığı isim Sedad Hakkı Eldem oldu. Eldem için Google tarafından hazırlanan Doodle'ın tıklanması ile kullanıcıları Eldem'in hayatı ve eserleri hakkında bilgi veren bir sayfaya yönlendiriyor. Peki, Sedad Hakkı Eldem kimdir, nereli? Doodle Sedad hakkı Eldem yapıları ve eserleri nelerdir, ne zaman ve neden öldü?