Sedad Hakkı Eldem kimdir? Doodle Sedad Hakkı Eldem yapıları ve eserleri nelerdir, ne zaman ve neden öldü?
Google, 20 Aralık 1908'de İstanbul'da doğan ve Türk mimarlığının en önemli isimlerinden biri olan Sedad Hakkı Eldem'in 115. doğum gününü Doodle olarak kutladı. Doodle'da, Eldem'in görseli dışında kalem ve bina figürlerine de yer verildi. Peki, Sedad Hakkı Eldem Kimdir? Doodle Sedad hakkı Eldem yapıları ve eserleri nelerdir, ne zaman ve neden öldü?
• 20 Aralık 2023 - 09:14 • Son Güncelleme:
• 20 Aralık 2023 - 09:14 • Son Güncelleme: