Seda Akgül o yorumu görünce çileden çıktı! 'Sana uymuyorsa daha mutasıp insanları takip et'

"Hiç valla sizden öğreneceğiz sanki! şeklinde gelen eleştiriye yanıt veren Akgül'ün takipçisi, bu defa, "Benden öğren demiyorum. Şu görüntü uyar mı diyorum! Sen de şu mübarek Ramazan ayında biraz saygılı olsaydın iyi olacaktı. Din konusunda kimse senin eline su dökemez zaten." şeklinde yanıt verince ünlü sunucu çileden çıktı.