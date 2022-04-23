• 23 Nisan 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:
Seda Akgül o yorumu görünce çileden çıktı! 'Sana uymuyorsa daha mutasıp insanları takip et'
Ekranlarda bir süredir uzak olan sunucu Seda Akgül, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Akgül, son paylaşımına gelen, "Müslüman kadına şu görüntü hiç uyar mı?" yorumuna verdiği cevapla gündem oldu.
• 23 Nisan 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:
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Ekran hayatına bir süredir ara veren sunucu ve spiker Seda Akgül sosyal medyayı aktif kullanıyor.
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"Hiç valla sizden öğreneceğiz sanki! şeklinde gelen eleştiriye yanıt veren Akgül'ün takipçisi, bu defa, "Benden öğren demiyorum. Şu görüntü uyar mı diyorum! Sen de şu mübarek Ramazan ayında biraz saygılı olsaydın iyi olacaktı. Din konusunda kimse senin eline su dökemez zaten." şeklinde yanıt verince ünlü sunucu çileden çıktı.
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