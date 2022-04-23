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MagazinSeda Akgül o yorumu görünce çileden çıktı! 'Sana uymuyorsa daha mutasıp insanları takip et'
HaberlerMagazin Haberleri Seda Akgül o yorumu görünce çileden çıktı! 'Sana uymuyorsa daha mutasıp insanları takip et'
• 23 Nisan 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:

Seda Akgül o yorumu görünce çileden çıktı! 'Sana uymuyorsa daha mutasıp insanları takip et'

Ekranlarda bir süredir uzak olan sunucu Seda Akgül, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Akgül, son paylaşımına gelen, "Müslüman kadına şu görüntü hiç uyar mı?" yorumuna verdiği cevapla gündem oldu.

• 23 Nisan 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:
1Seda Akgül o yorumu görünce çileden çıktı Sana uymuyorsa daha mutasıp insanları takip et
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Ekran hayatına bir süredir ara veren sunucu ve spiker Seda Akgül sosyal medyayı aktif kullanıyor.

2Seda Akgül o yorumu görünce çileden çıktı Sana uymuyorsa daha mutasıp insanları takip et

Kısmetse Olur yarışması sunuculuğundan sonra istediği gibi bir program bulamayan ve işleri uzun soluklu olmayan Seda Akgül yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

3Seda Akgül o yorumu görünce çileden çıktı Sana uymuyorsa daha mutasıp insanları takip et

En son yaptığı filtreli paylaşımlarla sosyal medyada ti'ye alınan Akgül, bu defa kendisine gelen eleştiriye verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

4Seda Akgül o yorumu görünce çileden çıktı Sana uymuyorsa daha mutasıp insanları takip et

Bikinili paylaşımının altına gelen, "Müslüman kadına şu görüntü hiç uyar mı?" yorumuna yanıt veren Akgül, takipçisiyle girdiği polemikle dikkatleri çekti.

5Seda Akgül o yorumu görünce çileden çıktı Sana uymuyorsa daha mutasıp insanları takip et

"Hiç valla sizden öğreneceğiz sanki! şeklinde gelen eleştiriye yanıt veren Akgül'ün takipçisi, bu defa, "Benden öğren demiyorum. Şu görüntü uyar mı diyorum! Sen de şu mübarek Ramazan ayında biraz saygılı olsaydın iyi olacaktı. Din konusunda kimse senin eline su dökemez zaten." şeklinde yanıt verince ünlü sunucu çileden çıktı.

6KENDİNİ PEYGAMBER SANMA

"KENDİNİ PEYGAMBER SANMA"

Takipçisine, "Adın benziyor diye kendini peygamber sanma. Sana uymuyorsa daha mutaassıp insanları takip et." yanıtıyla dikkat çekti.

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