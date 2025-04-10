Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemSayısal Loto 9 Nisan numaraları: 756 milyon TL ikramiye onlline bilete mi? Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kadar?
HaberlerGündem Haberleri Sayısal Loto 9 Nisan numaraları: 756 milyon TL ikramiye onlline bilete mi? Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kadar?

Sayısal Loto 9 Nisan numaraları: 756 milyon TL ikramiye onlline bilete mi? Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kadar?

Çılgın Sayısal Loto 9 Nisan sonuçları merakla takip ediliyor. Dev ikramiyenin sahibini bulduğu son çekiliş sonrası kazandıran numaralar da araştırılmaya başlandı. Kuponlarını internette sorgulayan vatandaşlar, Sayısal Loto'da ikramiyenin çıkıp çıkmadığını öğrenebiliyor. Peki 9 Nisan Sayısal Loto ikramiye hangi ile çıktı? Detaylar haberimizde.

• 10 Nisan 2025 - 11:06 • Son Güncelleme:
• 10 Nisan 2025 - 11:06 • Son Güncelleme:
1Sayısal Loto 9 Nisan numaraları: 756 milyon TL ikramiye onlline bilete mi Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kadar

9 Nisan Çılgın Sayısal Loto rekor ikramiyesi sahibini buldu. 756 milyon 28 bin 278 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar açıklandı. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası 9 Nisan 2025 Sayısal Loto sonuçları tekrar araştırılmaya başlandı.

2Sayısal Loto 9 Nisan numaraları: 756 milyon TL ikramiye onlline bilete mi Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kadar

Sayısal Loto’da 756 milyon TL'lik büyük ikramiye, online bilet alan tek bir kişiye isabet etti.

3SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 NİSAN 2025

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 NİSAN 2025

Kazandıran Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı.

4Sayısal Loto 9 Nisan numaraları: 756 milyon TL ikramiye onlline bilete mi Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kadar

9 Nisan 2025 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaraları:

5Sayısal Loto 9 Nisan numaraları: 756 milyon TL ikramiye onlline bilete mi Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kadar

12-14-15-66-76-77-JOKER:13-SÜPERSTAR:88

6Sayısal Loto 9 Nisan numaraları: 756 milyon TL ikramiye onlline bilete mi Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kadar

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden yayımlanıyor. Bilet sorgulama ekranı üzerinden biletinize isabet eden ikramiye tutarını kolayca sorgulayabilirsiniz.