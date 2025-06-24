Savaşları başlatan yüzük Sivas'ta üretiliyor! Elçi padişahın huzuruna gelince ilk önce yüzüğe bakar
Unutulmaya yüz tutmuş Zihgir Yüzüğü, Türk okçuluğunun kültürel mirası olarak yaşatılmaya çalışılıyor. Zihgir ustası ve geleneksel Türk okçuluğu ile ilgilenen Ahmet Samet Günaydın, zihgir yapımında genellikle manda boynuzu gibi dayanıklı ve işlenebilir malzemeler kullandığını söylüyor. Ahmet Samet Günaydın, 'Zihgir Yüzüğü, Türklerin ok ve yay kullanımında kullandığı, kirişle parmağı ile temasını kesmek amacıyla kullandığı bir yüzük cinsidir. Zihgir, 3 parçadan oluşur. Üst kısmına gelen kısım kaşık, deri kısmı dil ve kirişe temas eden kısmına da eşik ismi verilir' dedi.
İHA
• 24 Haziran 2025 - 11:01 • Son Güncelleme:
İHA
• 24 Haziran 2025 - 11:01 • Son Güncelleme: