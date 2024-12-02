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GündemSarıyer'de denize düşen iki kardeşi arama çalışmaları devam ediyor! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan destek
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Sarıyer'de denize düşen iki kardeşi arama çalışmaları devam ediyor! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan destek

Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki adet üzerinde Sualtı Arama Robotu bulunan botu da görevlendirildi. Bir yandan balık adamlar bir yandan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı iki kardeşi bulmak için dalış yaptı.

İHA
• 02 Aralık 2024 - 17:20 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Aralık 2024 - 17:20 • Son Güncelleme:
1Sarıyerde denize düşen iki kardeşi arama çalışmaları devam ediyor Deniz Kuvvetleri Komutanlığından destek

Sarıyer'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyen Ayşe Can'ı (29) denize düşmüş, kardeşi Velat Can (23) da onu kurtarmak arkasından suya atlamıştı.

2Sarıyerde denize düşen iki kardeşi arama çalışmaları devam ediyor Deniz Kuvvetleri Komutanlığından destek

Şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle ortadan kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor.

3Sarıyerde denize düşen iki kardeşi arama çalışmaları devam ediyor Deniz Kuvvetleri Komutanlığından destek

Balık adamlar denize dalarak iki kardeşi bulmaya çalışırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kuzey Deniz Saha Sualtı Harekat Komutanlığından iki adet üzerinde Sualtı Arama Robotu bulunan botu da görevlendirildi.

4Sarıyerde denize düşen iki kardeşi arama çalışmaları devam ediyor Deniz Kuvvetleri Komutanlığından destek

Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığına bağlı Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personelden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi, iki kardeşi arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Beşiktaş açıklarında Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) dalışı yaptı.