Sarıyer'de denize düşen iki kardeşi arama çalışmaları devam ediyor! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan destek
Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki adet üzerinde Sualtı Arama Robotu bulunan botu da görevlendirildi. Bir yandan balık adamlar bir yandan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı iki kardeşi bulmak için dalış yaptı.
İHA
• 02 Aralık 2024 - 17:20 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Aralık 2024 - 17:20 • Son Güncelleme: