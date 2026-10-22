Sarıyer’de arazi çöplüğe döndü: Mahalleli “Yakında Ümraniye gibi oluruz” dedi

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Sağlıklarının tehdit altında olduğunu iddia eden mahalleli Bahri Ferahlı, "Buraya ne döktükleri belli değil. Lağımları buraya döküyorlar. Yazın yağmur yağmadığı zaman toz içindeyiz. Gece saatlerinde bile ses yapıyorlar. Bütün komşular şikayetçi. Ümraniye çöplüğünü belki hatırlarsınız patlamıştı, yakında biz de öyle oluruz. Camları açamıyoruz. Yazıklar olsun. Ne belediye ne başka yetkililer bizimle ilgilenmiyor.