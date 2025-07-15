Şanlıurfa'da ortaya çıktı: Musevi bir aileden kalmış! Acil restorasyona girildi

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Tarihi hanı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Gülpınar, "Urfa'nın gizli kalmış tarihini tekrar yeniden canlandırmak için geldiğimiz günden beri bu konuda ciddi faaliyetler gösteriyoruz. Şu anda bu içinde bulunduğumuz bilinen adıyla Barutçu Hanı dönem dönem çeşitli adlar adı altında buraları isimlendirilmiş. Osmanlı döneminde yapılmış ama yapılış tarihi tam olarak bilinmemekle beraber 19. Yüzyıl, 18 ve 17 diyenler var ama geçmişte meşhur Tasavvuf Sakıp Efendi'nin oğlu Halil Bey'in adıyla anılan Halil Bey Hanı diye bilinen sonrasında işte Musevi kökenli bir ailenin uhdesine geçtiği için Yahudi Hanı diye biliniyor. En sonunda bilinen ismi ile günümüze kadar gelen Barutçu Hanı olarak dediğimiz ve Türkiye'deki nadir yapılardan biridir. 3 katlı olması hasebiyle, çok büyük önem arz eden bir han, restorasyonunu şu anda gerçekleştiriyoruz. İnşallah en yakın zamanda öngördüğümüz süreçte Kasım ayının sonuna doğru daha da erken bitebilir ama inşallah en geç Kasım ayının sonunda buranın restorasyonu tamamlamış olur. Yeni bir proje ile halkın istifadesine de inşallah sunacağız. Biz bu geçmiş tarihi tabii çok önemsiyoruz. Şimdi bununla ilgili ciddi bir projemiz var. Biliyorsunuz bu bölgede trafiğe kapatacağımız bir alan oluşacak. Burada tarihi daha gözle görülür hale gelmesi, bu tip yapıların daha görünür kılınması açısından bu projeyi ayrıca önemsiyoruz. Projenin mihenk taşı orası olacak çünkü bu tip kapalı alanlarda ve bu kadar tarihin zengin olduğu bölgede kesinlikle trafiğin olmaması lazım. Dünyanın birçok yerinde bunun örnekleri var. Aksi örnekler neredeyse yok diyebilirim. Biz de onların yaptığı gibi Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Öyle bir uygulama ile kendi ürettiğimiz sloganla ‘Şanlıurfa her adımda bir asır, her asırda bir sır' sloganımızla inşallah yola çıktık ve burada çok güzel projelerle halkın istifadesine sunacağımız çok güzel hizmetlerimiz olacak. Tarihi kentler birliği ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah onların sağlayacağı finansmanla o konuda da mutabık kaldık, çok yakında hemen müzenin orada tarihi Roma hamamını inşallah canlandıracağız. İşte buranın restorasyonundan bahsediyoruz onun haricinde işte trafiğe kapatacağımız alandan sonra da bu tip böyle atıl kalmış hanları tekrar halkın istifadesine sunmak için gayet özverili bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.