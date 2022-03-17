Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSandra Bullock oyunculuğa ara veriyor! Sebebi ise...
HaberlerMagazin Haberleri Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor! Sebebi ise...
• 17 Mart 2022 - 12:36 • Son Güncelleme:

Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor! Sebebi ise...

Oscarlı oyuncu Sandra Bullock (57), oyunculuk kariyerine bir süre ara vereceğini açıkladı. İşte Sandra Bullock'ın bu kararının nedeni...

• 17 Mart 2022 - 12:36 • Son Güncelleme:
1Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor Sebebi ise...
ABONE OL

2010 yılında düzenlenen Oscar töreninde, 'Kör Nokta' filminde sergilediği performansla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Sandra Bullock, Louis Bardo Bullock (12) ve Laila Bullock (10) yaşındaki çocuklarına ve ailesine zaman ayırmak istediğini söyledi.

2Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor Sebebi ise...

Bir süre setlerden uzaklaşmak isteyen Hollywood yıldızı, oyunculuk kariyerini askıya alacağını belirtirken, bu aranın ne kadar uzun süreceğini bilmediğini söyledi.

3İŞİMİ ÇOK CİDDİYE ALIYORUM

"İŞİMİ ÇOK CİDDİYE ALIYORUM"

Başarılı aktris, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebildiğini ve bu durumun kendisine iyi geldiğini anlattı.

4Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor Sebebi ise...

Oyunculuk kariyerine 1987 yılında başlayan, ilk çıkışını 1994 yapımı 'Speed' (Hız Tuzağı) filmiyle yapan Bullock, "Çalışırken işimi çok ciddiye alıyorum ve bu iş 7/24 vaktimi alıyor. Çocuklarının her ihtiyacına ve sosyal takvimine hizmet edeceğim" dedi.

52022DE İKİ FİLM

2022'DE İKİ FİLM

Şu ana kadar birçok ünlü isimle çalışan Bullock; 25 Mart’ta vizyona girecek 'Kayıp Şehir'in yanı sıra yine Brad Pitt'le birlikte rol aldığı ve 15 Temmuz’da vizyona girecek olan 'Bullet Train' (Suikast Treni) filmiyle de bu yıl beyazperdede olacak.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Fenomen Ceren Yaldız'ın aylık geliri dudak uçuklattı! "Bu kadar kazanması haksızlık"

Fenomen Ceren Yaldız'ın aylık geliri dudak uçuklattı! "Bu kadar kazanması haksızlık"

Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında bomba iddia! 4 yıllık ilişkisini bitirmiş...

Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında bomba iddia! 4 yıllık ilişkisini bitirmiş...

Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor! Sebebi ise...

Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor! Sebebi ise...

Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu!

Jessica May senelerdir beklediği hayaline kavuştu!