Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor! Sebebi ise...

2022'DE İKİ FİLM

Şu ana kadar birçok ünlü isimle çalışan Bullock; 25 Mart’ta vizyona girecek 'Kayıp Şehir'in yanı sıra yine Brad Pitt'le birlikte rol aldığı ve 15 Temmuz’da vizyona girecek olan 'Bullet Train' (Suikast Treni) filmiyle de bu yıl beyazperdede olacak.