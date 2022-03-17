• 17 Mart 2022 - 12:36 • Son Güncelleme:
Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor! Sebebi ise...
Oscarlı oyuncu Sandra Bullock (57), oyunculuk kariyerine bir süre ara vereceğini açıkladı. İşte Sandra Bullock'ın bu kararının nedeni...
• 17 Mart 2022 - 12:36 • Son Güncelleme:
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2010 yılında düzenlenen Oscar töreninde, 'Kör Nokta' filminde sergilediği performansla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Sandra Bullock, Louis Bardo Bullock (12) ve Laila Bullock (10) yaşındaki çocuklarına ve ailesine zaman ayırmak istediğini söyledi.
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Bir süre setlerden uzaklaşmak isteyen Hollywood yıldızı, oyunculuk kariyerini askıya alacağını belirtirken, bu aranın ne kadar uzun süreceğini bilmediğini söyledi.
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"İŞİMİ ÇOK CİDDİYE ALIYORUM"
Başarılı aktris, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebildiğini ve bu durumun kendisine iyi geldiğini anlattı.
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