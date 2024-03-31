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Gündem SANCAKTEPE 2024 SEÇİM SONUÇLARI || Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçları ve Oy Oranları: İstanbul Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları
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SANCAKTEPE 2024 SEÇİM SONUÇLARI || Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçları ve Oy Oranları: İstanbul Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları

Türkiye yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başlına gitti. 2024 seçim sonucunda il/ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri de belli olacak. Gazetevatan.com.tr’nin ‘İstanbul Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları 2024’ sayfası üzerinden Sancaktepe ilçesine ait yerel seçim sonuçları takip edilebilecek. İşte İstanbul Sancaktepe Seçim Sonuçları

• 31 Mart 2024 - 20:27 • Son Güncelleme:
• 31 Mart 2024 - 20:27 • Son Güncelleme:
1 SANCAKTEPE 2024 SEÇİM SONUÇLARI || Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçları ve Oy Oranları: İstanbul Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları

Yerel seçimler kapsamında Türkiye bugün sandık başına gitti. 31 Mart seçimlerine dair detaylar Gazetevatan.com’daki ‘Yerel Seçim Sonuçları 2024’ sayfasında yer alacak. Hangi partinin ve adayının aldığı, partilerin illere göre dağılımı ile açılan sandık sayıları ve oy oranları gibi detaylar seçim sayfasından ulaşabilecek. İstanbul Sancaktepe ilçesine ait detaylar da İstanbul Sancaktepe İlçesi Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları da secim.gazetevatan.com ile takip edebilecek.

2 SANCAKTEPE YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

SANCAKTEPE YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

İlk sonuçlar açıklandıktan hemen sonra 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği", "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" sonuçlar secim.gazetevatan.com üzerinden görülebilecek.

31 MART MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

3 SANCAKTEPE 2024 SEÇİM SONUÇLARI || Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçları ve Oy Oranları: İstanbul Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları

YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için oy kullanma saatleri: Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

4 SANCAKTEPE 2024 SEÇİM SONUÇLARI || Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçları ve Oy Oranları: İstanbul Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

5 SANCAKTEPE 2024 SEÇİM SONUÇLARI || Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçları ve Oy Oranları: İstanbul Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

6 SANCAKTEPE 2024 SEÇİM SONUÇLARI || Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçları ve Oy Oranları: İstanbul Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları

İstanbul Sancaktepe ilçesi ile birlikte diğer tüm İstanbul ilçelerinin oy oranlarını görmek için İstanbul Seçim Sonuçları 2024 linkine TIKLAYIN.



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