SANCAKTEPE 2024 SEÇİM SONUÇLARI || Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçları ve Oy Oranları: İstanbul Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları

YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için oy kullanma saatleri: Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.