SANCAKTEPE 2024 SEÇİM SONUÇLARI || Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçları ve Oy Oranları: İstanbul Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları
Türkiye yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başlına gitti. 2024 seçim sonucunda il/ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri de belli olacak. Gazetevatan.com.tr’nin ‘İstanbul Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları 2024’ sayfası üzerinden Sancaktepe ilçesine ait yerel seçim sonuçları takip edilebilecek. İşte İstanbul Sancaktepe Seçim Sonuçları…
• 31 Mart 2024 - 20:27 • Son Güncelleme:
• 31 Mart 2024 - 20:27 • Son Güncelleme: