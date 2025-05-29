Sakarya'da film gibi olay! Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulunmuş
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısına çıkan ve daha önce farklı şehirlerde 100'ün üzerinde benzer girişimde bulunduğu öğrenilen şahıs, ekiplerin yoğun çabaları neticesinde çıktığı yerden indirildi. Çevrede toplanan vatandaşlar ise yaşananları adeta bir gösteri izler gibi izleyip cep telefonlarıyla kayda aldı.
SAKARYA (İHA)
• 29 Mayıs 2025 - 18:49 • Son Güncelleme:
SAKARYA (İHA)
• 29 Mayıs 2025 - 18:49 • Son Güncelleme: