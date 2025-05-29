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GündemSakarya'da film gibi olay! Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulunmuş
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Sakarya'da film gibi olay! Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulunmuş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısına çıkan ve daha önce farklı şehirlerde 100'ün üzerinde benzer girişimde bulunduğu öğrenilen şahıs, ekiplerin yoğun çabaları neticesinde çıktığı yerden indirildi. Çevrede toplanan vatandaşlar ise yaşananları adeta bir gösteri izler gibi izleyip cep telefonlarıyla kayda aldı.

SAKARYA (İHA)
• 29 Mayıs 2025 - 18:49 • Son Güncelleme:
SAKARYA (İHA)
• 29 Mayıs 2025 - 18:49 • Son Güncelleme:
1Sakaryada film gibi olay Şehir şehir gezip 100ün üzerinde intihar girişiminde bulunmuş

Olay, Sakarya'nın en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 4 katlı bir binanın çatısına çıkan İ.A. (33), paniğe yol açtı.

2Sakaryada film gibi olay Şehir şehir gezip 100ün üzerinde intihar girişiminde bulunmuş

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3Sakaryada film gibi olay Şehir şehir gezip 100ün üzerinde intihar girişiminde bulunmuş

Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri İ.A.'yı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise muhtemel bir atlama durumuna karşı önlem aldı.

4Sakaryada film gibi olay Şehir şehir gezip 100ün üzerinde intihar girişiminde bulunmuş

Saatler süren ikna çalışmalarının ardından şahıs, çatıdan indirildi.

5Şehir şehir gezip 100ün üzerinde girişimde bulunmuş

Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde girişimde bulunmuş

İ.A.'nın daha önce birçok şehirde benzer şekilde çatılara çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ve bu sayının 100'ü aştığı öğrenildi.

6Sakaryada film gibi olay Şehir şehir gezip 100ün üzerinde intihar girişiminde bulunmuş

Öte yandan, olay esnasında toplanan kalabalığın davranışları ise dikkatlerden kaçmadı.

7Sakaryada film gibi olay Şehir şehir gezip 100ün üzerinde intihar girişiminde bulunmuş

Vatandaşların birçoğu yaşananları adeta bir gösteri izler gibi izleyip cep telefonlarıyla saniye saniye kayıt etti.

8Sakaryada film gibi olay Şehir şehir gezip 100ün üzerinde intihar girişiminde bulunmuş
9Sakaryada film gibi olay Şehir şehir gezip 100ün üzerinde intihar girişiminde bulunmuş
10Sakaryada film gibi olay Şehir şehir gezip 100ün üzerinde intihar girişiminde bulunmuş
11Sakaryada film gibi olay Şehir şehir gezip 100ün üzerinde intihar girişiminde bulunmuş
12Sakaryada film gibi olay Şehir şehir gezip 100ün üzerinde intihar girişiminde bulunmuş