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Gündem SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 📹 Kura çekimi saat kaçta başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 nihai liste
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 📹 Kura çekimi saat kaçta başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 nihai liste

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi ile ilgili aramalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi başladı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden paylaşılan " Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası Hakkında Duyuru" ile kurayı canlı izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 nihai liste ve Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın İzle…

• 03 Nisan 2024 - 12:51 • Son Güncelleme:
• 03 Nisan 2024 - 12:51 • Son Güncelleme:
1 SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 📹 Kura çekimi saat kaçta başlayacak Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 nihai liste

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN… Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için kuralar çekiliyor. Taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 8.000 sürekli işçi alımı için kura tarihi 3-4 Nisan 2024 olarak belirlenmişti. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak. Sağlık Bakanlığı kura çekimi nihai liste ne zaman açıklanacak?

2 SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR

SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacak.

Kura sonuçları aynı gün saat 20:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI KURA ÇEKİMİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3 3 NİSANDA HANGİ İLLERİN KURASI GERÇEKLEŞECEK

3 NİSAN'DA HANGİ İLLERİN KURASI GERÇEKLEŞECEK?

3 Nisan 2024 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:30’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

4 SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 📹 Kura çekimi saat kaçta başlayacak Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 nihai liste

4 Nisan 2024 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

5 SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 📹 Kura çekimi saat kaçta başlayacak Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 nihai liste

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden paylaşılan " Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası Hakkında Duyuru" ile sürecin ayrıntılarına yer verildi.

KURA SONUÇLARININ İLAN EDİLECEĞİ EKRAN

6 SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 📹 Kura çekimi saat kaçta başlayacak Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 nihai liste

Yapılan açıklamada;

"T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 8.000 sürekli işçi alımı için 23/02/2024 – 27/02/2024 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda canlı yayınlanarak gerçekleşecektir.

7 SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 📹 Kura çekimi saat kaçta başlayacak Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 nihai liste

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Kura sonuçları aynı gün saat 20:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır." denildi.