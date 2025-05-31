Sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 19 ilde sarı kodlu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımlayarak İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Özellikle bugün yerel gök gürültülü sağanakların etkili olması beklenirken, bu kapsamda 19 il için "sarı" kodlu uyarı verildi. Yetkililer, ani yağışların oluşturabileceği su baskını, ani sel ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Hava koşullarındaki bu değişiklik, günlük yaşamı etkileyebileceği için meteoroloji raporlarının yakından takip edilmesi önem taşıyor. İşte il il hava durumu raporu...
• 31 Mayıs 2025 - 08:59 • Son Güncelleme:
• 31 Mayıs 2025 - 08:59 • Son Güncelleme: