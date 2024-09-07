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GündemSağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji birçok ili sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı uyardı
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Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji birçok ili sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı uyardı

Son dakika haberi Meteoroloji tarafından verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Isparta dışında Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

• 07 Eylül 2024 - 19:07 • Son Güncelleme:
• 07 Eylül 2024 - 19:07 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Pazar) Marmara'nın Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Pazar) Marmara'nın Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5EGE

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin bu akşam ve yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 27°CParçalı bulutlu

İZMİR 22°C, 33°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 18°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Isparta dışında Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazar) beklenen yağışların Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) kuzey ve doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 13°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Kastamonu'nun doğu, Sinop'un iç, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Çorum'un kuzey, Samsun'un batı kesimlerinde, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam batısı yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyindeki yağışların bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam kuzeyi yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kilis ve Gaziantep çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 35°CAz bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 21°C, 34°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 22°C, 34°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 35°CAz bulutlu ve açık