Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji birçok ili sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı uyardı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Kastamonu'nun doğu, Sinop'un iç, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE 19°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP 19°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı