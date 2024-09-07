Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji birçok ili sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı uyardı
Son dakika haberi Meteoroloji tarafından verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Isparta dışında Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
• 07 Eylül 2024 - 19:07 • Son Güncelleme:
• 07 Eylül 2024 - 19:07 • Son Güncelleme: