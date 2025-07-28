Safiye Soyman, Burdur'da gözyaşları içinde hayrat açılışı yaptı! 'Buradan su içen oğluma dua etsin'

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Açılış konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Soyman, "Gelen bütün dostlarımıza teşekkür ederim. Oğlum son 4-5 yıldır yazın burada, kışın Bodrum'da yaşıyordu. Burası benim için çok kıymetli. Bekir ağabeyi ona çok iyi baktı ve bu hayratta emeği çok büyük. Ağlasun Yeşilbaşköy benim köyümdür. Ölünceye kadar burayı bırakmayacağım, bu su burada akacak. Kim içerse oğluma dua etsin" ifadelerini kullandı.