Kocaeli'de milyonluk servet yatıyor! Türkiye'nin en değerlileri burada yetişiyor

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Akmeşe'deki Selanik At Çiftliği'nde görev yapan Musa Özden, çiftlikte halihazırda 88 at bulunduğunu ve yüzde 90'ının İngiliz ırkı olduğunu söyledi. Atların bakımında en kritik faktörün yemleme olduğunu vurgulayan Özden, "En önemli olay, 24 saatte iki öğün yemlemek. Yemlerin rasyonunu çok iyi yapmak lazım. Örneğin bir taya verilen yem ayrıdır, kilo bazında farklılık gösterir, gebe ata verilen yem ayrıdır, tayı olan kısrağa verilen yem ayrıdır. Bu şekilde dikkat edilmesi gereken bir durumdur" dedi.