Sadece Kastamonu'da yetişen ve Osmanlı mutfağının vazgeçilmez coğrafi işaretli meyvesi üryani eriğinin hasadı başladı

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Eylül ayında toplanan Üryani eriğini ağaçlardan toplamaya başladıklarını anlatan Melahat Gökmen ise "Bu ürün bizim için çok değerli bir ürün. Bu üründen her şey oluyor. Her şeye de yararlıdır. Ağacından toplarız, çöpünü çekeriz, kabuğunu soyarız, tahtaya dökeriz. Bunun işi uzundur. Pestili güzelce tavaya koyuyoruz, güzelce pişiririz. Ondan sonra tahtaya döküyorsun. Bu ürün her yerde olmaz. Soğuk vurunca olmuyor. 3-4 senedir olmuyor, bu sene Allah verdi" ifadelerini kullandı.