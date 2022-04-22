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FenerbahçeSadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu! 'Bu bonservis bedeli çok fazla...'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu! 'Bu bonservis bedeli çok fazla...'
• 22 Nisan 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:

Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu! 'Bu bonservis bedeli çok fazla...'

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına dört koldan devam eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Süper Lig'deki bazı yeteneklere göz diktiği, başkanın Turgay Ciner'le 3 yıldız için görüşmelere başladığı öğrenildi.

• 22 Nisan 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:
1Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu Bu bonservis bedeli çok fazla...
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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın olumlu rapor verdiği Kasımpaşa'nın 3 genç yıldızına kancayı taktı. Başkan Ali Koç lig biter bitmez Turgay Ciner ile masaya oturacak. İşte son dakika haberinin detayları...

2Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu Bu bonservis bedeli çok fazla...

Ligde üst üste 5 galibiyet alan, 9 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe çıkışını ateş hattından kurtulmaya çalışan Çaykur Rizespor karşısında da sürdürmek istiyor.

3Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu Bu bonservis bedeli çok fazla...

Rakibine son olarak 2018 Eylül'ünde 3-0 yenilen sarı-lacivertliler sonrasındaki 6 maçtan galibiyetle ayrıldı.

4Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu Bu bonservis bedeli çok fazla...

Bu arada ikincilik hedefine kilitlenen Fenerbahçe, transferde gözünün Kasımpaşa'nın 3 genç Türk yıldızına dikmiş durumda...

5Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu Bu bonservis bedeli çok fazla...

Forvet hattı için Lacivert-beyazlı takımın çıkışında 15 gol-7 asistle önemli rol oynayan 25 yaşındaki santrfor Umut Bozok var.

6Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu Bu bonservis bedeli çok fazla...

Orta alanda hedef 27 maçta 1 gol-1 asiste imza atan 22 yaşındaki ön libero Doğucan Haspolat...

7MENAJERİ AHMET BULUT: 6 MİLYON EURO GERÇEKTEN ÇOK

MENAJERİ AHMET BULUT: 6 MİLYON EURO GERÇEKTEN ÇOK

İsmail Kartal ayrıca 29 karşılaşmada 3 asistle dikkat çeken 21 yaşındaki sol bek Eren Elmalı için de yönetime olumlu rapor verdi.

8Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu Bu bonservis bedeli çok fazla...

3 oyuncunun geleceği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner arasında yapılacak görüşme sonrası netlik kazanacak.

9Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu Bu bonservis bedeli çok fazla...

Ciner'le yakın temasta olan Koç, mevkiidaşıyla lig biter bitmez işi resmiyete dökecek.

10Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu Bu bonservis bedeli çok fazla...

Öte yandan sözleşmesi bitecek kaleci Berke Özer'in yerine de arayış sürüyor.

11Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu Bu bonservis bedeli çok fazla...

Gent'in kalesini koruyan Sinan Bolat'ın yanı sıra listede Kasımpaşa'da forma giyen Fenerbahçe altyapısından yetişen Ertuğrul Taşkıran var.

12Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu Bu bonservis bedeli çok fazla...

Öte yandan Fenerbahçe olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp sıfatıyla iki yıl boyunca tesislerinde dalgalanacak Fair Play Şeref Bayrağı'nı Dereağzı'nda göndere çekti.

13Başkan Ali Koç yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Başkan Ali Koç yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Son 6 olimpiyata ülkemizden katılan 520 sporcunun 90'ı F.Bahçe sporcusudur. Bunun yanında 28 kezle Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan futbol takımıyız."

14Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu Bu bonservis bedeli çok fazla...

Başkan Ali Koç büyük ilgi görürken, marşlar ile tören sona erdi.

15Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu Bu bonservis bedeli çok fazla...

 

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