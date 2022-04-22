• 22 Nisan 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:
Sadece Ali Koç değil Ahmet Bulut da şok oldu! 'Bu bonservis bedeli çok fazla...'
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına dört koldan devam eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Süper Lig'deki bazı yeteneklere göz diktiği, başkanın Turgay Ciner'le 3 yıldız için görüşmelere başladığı öğrenildi.
• 22 Nisan 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın olumlu rapor verdiği Kasımpaşa'nın 3 genç yıldızına kancayı taktı. Başkan Ali Koç lig biter bitmez Turgay Ciner ile masaya oturacak. İşte son dakika haberinin detayları...
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