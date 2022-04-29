Sabri Sarıoğlu'nun kabusu G.Saray'a geri dönüyor! 'Beni takımdan o gönderdi'
Galatasaray'ın eski kaptanlarından Sabri Sarıoğlu'nun açıklamalara gündeme damga vurdu. Sarıoğlu, Eşref Hamamcıoğlu'nun 'beraber çalışacağız' dediği yönetici hakkında 'Benim takımdan ayrılmam için çok uğraştı' sözlerini sarfetti.
Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılık sürecini anlatan Sarıoğlu, dönemin sportif direktörü Cenk Ergün'ün takımdan ayrılması için uğraştığını belirtirken, "Bazılarının kaptanlık sevdası yüzünden ayrıldım" dedi.
İşte Sarıoğlu'nun sözleri...
Yeni sezon toplantısı yapıldı, ilk antrenmana çıkacağız öncesinde sağlık kontrolüne gittik, sonra antrenman yaptık akşam yemeğe çıkacağız Hamit Altıntop falan birlikte. Bana bir telefon geldi dediler ki 'yarın sabah 9'da Cenk Ergün ile toplantı yapılacak' ben de merak ettim telefon ettim birisine.
Sonra bana 'Bu verilen kararda benim müdahilim yoktu, sportif direktör vermişti isimleri' dedi. Ben de 'hocam geçmişe takılıp kalan biri değilim' dedim. Ayrılığımla alakalı ben daha önce 'bazı oyuncuların kaptanlık sevdası, benim Galatasaray'dan ayrılmama sebep oldu' demiştim.
Sezon bitince yenileyeceklerine dahil söz verdiler, sezon bitti, Cenk Ergün aradı beni. Tabi bunlar olana kadar Cenk Ergün benim ayrılmam için, kötülemek için, yönetimle neler konuşmuş neler. Bana telefon açtı 'seninle sözleşme uzatmayı düşünmüyoruz' dedi. Ben tabi şaşkınlık içerisindeydim. Ayrılma sürecim bu şekilde.