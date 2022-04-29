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GalatasaraySabri Sarıoğlu'nun kabusu G.Saray'a geri dönüyor! 'Beni takımdan o gönderdi'
HaberlerGalatasaray Haberleri Sabri Sarıoğlu'nun kabusu G.Saray'a geri dönüyor! 'Beni takımdan o gönderdi'
• 29 Nisan 2022 - 15:28 • Son Güncelleme:

Sabri Sarıoğlu'nun kabusu G.Saray'a geri dönüyor! 'Beni takımdan o gönderdi'

Galatasaray'ın eski kaptanlarından Sabri Sarıoğlu'nun açıklamalara gündeme damga vurdu. Sarıoğlu, Eşref Hamamcıoğlu'nun 'beraber çalışacağız' dediği yönetici hakkında 'Benim takımdan ayrılmam için çok uğraştı' sözlerini sarfetti.

• 29 Nisan 2022 - 15:28 • Son Güncelleme:
1Sabri Sarıoğlunun kabusu G.Saraya geri dönüyor Beni takımdan o gönderdi
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Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılık sürecini anlatan Sarıoğlu, dönemin sportif direktörü Cenk Ergün'ün takımdan ayrılması için uğraştığını belirtirken, "Bazılarının kaptanlık sevdası yüzünden ayrıldım" dedi.

2İşte Sarıoğlunun sözleri...

İşte Sarıoğlu'nun sözleri...

Yeni sezon toplantısı yapıldı, ilk antrenmana çıkacağız öncesinde sağlık kontrolüne gittik, sonra antrenman yaptık akşam yemeğe çıkacağız Hamit Altıntop falan birlikte. Bana bir telefon geldi dediler ki 'yarın sabah 9'da Cenk Ergün ile toplantı yapılacak' ben de merak ettim telefon ettim birisine.

3Sabri Sarıoğlunun kabusu G.Saraya geri dönüyor Beni takımdan o gönderdi

O da bana 'kadroda düşünülmeyen isimlerle toplantı yapacaklar' dedi. Ben de direk Cenk Ergün'ü arayıp o zaman benim toplantıya gelmeme gerek olmadığını söyledim.

4Sabri Sarıoğlunun kabusu G.Saraya geri dönüyor Beni takımdan o gönderdi

Sebep sunmadılar bana. Mancini döneminde problemim yoktu Mancini ile de aram çok iyiydi. 'Mancini ayrılırken rapor yazmış Prandelli böyle bir karar almış' dediler ben de iletişime geçtim Mancini öyle bir rapor sunmamış.

5Sabri Sarıoğlunun kabusu G.Saraya geri dönüyor Beni takımdan o gönderdi

Sonra bana 'Bu verilen kararda benim müdahilim yoktu, sportif direktör vermişti isimleri' dedi. Ben de 'hocam geçmişe takılıp kalan biri değilim' dedim. Ayrılığımla alakalı ben daha önce 'bazı oyuncuların kaptanlık sevdası, benim Galatasaray'dan ayrılmama sebep oldu' demiştim.

6Sabri Sarıoğlunun kabusu G.Saraya geri dönüyor Beni takımdan o gönderdi

Geri döndüm antrenmanlara başladım. Takımı toparlamaya yardımcı oldum. Hamza hoca geldi takıma iyi bir hava geldi şampiyon olduk. Sözleşmem bitmişti uzatılacaktı. Ben sözleşmeye tek gittim menajer götürmedim.

7Sabri Sarıoğlunun kabusu G.Saraya geri dönüyor Beni takımdan o gönderdi

Dursun Başkan, Mehmet Özbek, Cüneyt Tanman ve ben. 'şu kadar ücret düşünüyoruz 1+1' dediler. Ben de rakama hiç laf söylemedim ama neden 'kısa süre' diye sordum FFP dediler. Ben de tamam dedim.

8Sabri Sarıoğlunun kabusu G.Saraya geri dönüyor Beni takımdan o gönderdi

Sezon bitti, Mustafa Denizli hoca geldi bana 'Mehmet Özbek seni çağırıyor' dedi. Gittik. Mehmet Özbek bana '1 maça daha çıkarsan sözleşmenin opsiyonu uzatılacak, FFP sıkıntısı var, şu opsiyonun iptali için imza atarsan devam edeceğiz' dedi ben de sorgusuz sualsiz imzaladım.

9Sabri Sarıoğlunun kabusu G.Saraya geri dönüyor Beni takımdan o gönderdi

Sezon bitince yenileyeceklerine dahil söz verdiler, sezon bitti, Cenk Ergün aradı beni. Tabi bunlar olana kadar Cenk Ergün benim ayrılmam için, kötülemek için, yönetimle neler konuşmuş neler. Bana telefon açtı 'seninle sözleşme uzatmayı düşünmüyoruz' dedi. Ben tabi şaşkınlık içerisindeydim. Ayrılma sürecim bu şekilde.

10Sabri Sarıoğlunun kabusu G.Saraya geri dönüyor Beni takımdan o gönderdi

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