Rusya-Ukrayna savaşında ülkenin kaderini belirleyen direniş! Hayatlarını kaybettiler ama Kiev onlar sayesinde düşmedi...

'RUS BİRLİKLER AŞILMAZ BİR BARİKAT KURMUŞTU'

O anlarda kendi birliğinin hücuma geçtiğini ama Havaalanına girmeden karşılarına yedi metrelik beton bir duvar çıktığını açıklayan Kharchenko, havaalanına vardıklarında, Rus birlikleri tarafından yoğun bir ateş altında tutulduklarını ifade ediyor.Teğmen Kharchenko, o anlarda askerlerin korkusunu yatıştırmaya çalışırken, bir taraftan da bölgedeki diğer birliklerden destek istediğini anlatıyor. Teğmen, bölgede başka birlik olmadığı için yoğun ateş altında yaşadıkları korku dolu anları şu sözleri anlatıyor: